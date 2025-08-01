متى وأين يمكن مشاهدته؟

يمر الكسوف الكلي في 2 أغسطس 2027 عبر أجزاء من أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتشمل البلدان الرئيسية الواقعة ضمن مسار الكسوف الكامل: جنوب إسبانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، بالإضافة إلى السعودية واليمن، وبعض دول شرق أفريقيا مثل السودان والصومال.

أما من يعيشون خارج هذا المسار الضيق، فسيشهدون كسوفاً جزئياً يشمل مساحات واسعة من أوروبا، وأفريقيا، وغرب آسيا.

لماذا يعتبر كسوف 2 أغسطس 2027 مميزاً؟

يتميز هذا الكسوف بمحاذاة شبه مثالية بين الأرض والقمر والشمس.

سيكون القمر في أقرب نقطة له إلى الأرض ضمن مداره البيضاوي، مما يسمح له بحجب الشمس بالكامل، وخلق ظل عريض يصل عرضه إلى حوالي 258 كيلومترا، ويمتد لمسافة تقارب 15,227 كيلومتراً عبر سطح الأرض.

هذا المسار الواسع، الذي يغطي أكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع، يجعل من هذا الكسوف أحد الأطول والأوسع في التاريخ الحديث، رغم أنه يغطي جزءاً محدوداً من سطح الأرض فقط.

المواعيد الرئيسية لكسوف 2 أغسطس 2027 (بالتوقيت العالمي UTC):