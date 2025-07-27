وحققت المنصة نجاحًا لافتًا فور إطلاقها، إذ تصدّرت قائمة التطبيقات المجانية في فئة "الشبكات الاجتماعية" على متجر "آب ستور"، متفوقة على منصات عالمية شهيرة مثل "فيسبوك"، "تلغرام"، وفقًا لوكالة الأناضول الرسمية.

وانضمت سمية أردوغان بيرقدار، إلى المنصة، وفي أول منشور لها على المنصة، أكدت سمية على أهمية التكنولوجيا الوطنية، كما تلقت رسالة ترحيب لافتة من زوجها سلجوق جاء فيها: "رؤيتك هنا شعور رائع من النوع الذي يزيد نبضات القلب مرحبا بك".

ما هي "Next Teknofest Sosyal"؟

المنصة الجديدة تُشبه في بنيتها منصة "X" (تويتر سابقًا)، وتستند إلى نمط التدوين المصغر، لكنها تتميز بكونها مجانية بالكامل وخالية من الإعلانات.

كما أعلنت الجهة المطورة أن المنصة لا تعتمد على خوارزميات شخصية لتحديد المحتوى، ما يجعلها بديلاً شفافًا للمنصات التجارية التي تعتمد على جمع البيانات واستهداف المستخدمين بالمحتوى الدعائي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون بداية لبناء بديل محلي فعّال يركّز على الخصوصية والشفافية والابتكار التركي.

أبرز المزايا

واحدة من أبرز مزايا المنصة هي دمجها مع نموذج ذكاء اصطناعي متطور يُعرف بـ T3 AI، تم تطويره بالشراكة بين مؤسسة فريق التكنولوجيا التركي (T3 Foundation) وشركة "بايكار".

يتيح T3 AI للمستخدمين التفاعل معه مباشرة عبر الوسوم، حيث يقدم إجابات سريعة واقتراحات ذكية بناءً على السياق، ويدعم عدة لغات.

كما يركّز على تعزيز تجربة تواصل رقمية صحية وآمنة، مع التزام بأخلاقيات الاستخدام الرقمي.