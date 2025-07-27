الخرف هو متلازمة تتسم بتدهور تدريجي في وظائف الدماغ، وتشمل أعراضه المعروفة عادة مشكلات في الذاكرة وتغيرات سلوكية، غير أن بعض الأعراض قد تكون جسدية أكثر منها ذهنية، ومن بينها الميل إلى التجوّل أو التنقل المستمر.

وبحسب جمعية الزهايمر، فإن بعض المصابين بالخرف تظهر لديهم رغبة متكررة في المشي أو التجول، سواء داخل المنزل أو خارجه.

وعلى الرغم من أن هذا السلوك قد لا يشكل خطرا داخل البيت، فإنه يصبح مثيرًا للقلق إذا خرج الشخص دون مرافقة أو تعرض للتشوش وفقدان الاتجاه.

تقول الجمعية: "المشي ليس مشكلة في حد ذاته، بل يمكن أن يخفف التوتر والملل، ويعد تمرينا جيدا. لكن إذا بدأ المصاب بالخرف في التنقل كثيرا أو مغادرة المنزل، فقد يكون ذلك مؤشرا على احتياج غير ملبى لديه".

وتوضح الجمعية أن "مساعدة المصاب على تلبية احتياجاته وفهم الدوافع وراء هذا السلوك، يمكن أن يحسن من حالته النفسية ويقلل من المخاطر المحتملة".

غالبًا ما يعاني المصابون بالخرف من ضعف في التوجّه والذاكرة، ما يصعب عليهم العودة إلى منازلهم إذا خرجوا، وهو ما قد يثير القلق لدى أفراد أسرهم أو القائمين على رعايتهم.

وتشير الجمعية إلى أن وصف هذا السلوك بـ"التجول بلا هدف" قد يكون مضللًا، إذ أن المصابين بالخرف عادة ما تكون لديهم دوافع حقيقية لهذا المشي، حتى إن لم تكن واضحة للمحيطين بهم.

وفي حال كنت تقدم الرعاية لشخص مصاب بالخرف، من المفيد محاولة فهم الأسباب الكامنة وراء هذا السلوك، والتعامل معه على أنه استجابة لحاجة ما، وليس مجرد تصرف عشوائي.