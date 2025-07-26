وبحسب الخبراء، يمكن أن يؤدي الكافيين الموجود في القهوة إلى ارتفاع مؤقت في سكر الدم، لا سيما لدى الأشخاص المصابين بمقاومة الإنسولين أو في مرحلة ما قبل السكري أو داء السكري من النوع الثاني.

ويُعتقد أن الكافيين هو السبب الرئيسي وراء هذا التأثير، إذ يحفز إفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين، التي قد تعيق وظيفة الإنسولين.

كما يمكن للكافيين أن يُشجع الكبد على إطلاق الغلوكوز المخزن، مما يصعّب على الخلايا امتصاص هذا السكر من الدم.

العوامل المؤثرة

تشير أخصائية التغذية كنديس بامبر، من مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو، إلى أن "امتصاص الكافيين يكون أسرع عند تناوله على معدة فارغة"، مما قد يؤدي إلى ارتفاعات أكبر في سكر الدم، خاصة إذا كانت القهوة تحتوي على سكر مضاف أو مبيضات محلاة. ومع ذلك، فإن هذه التأثيرات غالبا ما تكون مؤقتة.

نصائح للحد من تأثير القهوة على سكر الدم

إذا كنت قلقا من تأثير القهوة على مستويات السكر لديك، فإليك بعض التوصيات المدعومة علميا: