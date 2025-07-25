ويعد ثعبان باربادوس، الذي يتراوح طوله بين 3 و4 إنشات، أصغر ثعبان في العالم، وكان مفقودا لعقدين من الزمن، إذ لم يشاهده العلماء منذ عام 2006.

وذكر تقرير لموقع "يو إس إيه توداي" أن الباحثين اكتشفوا ثعبان باربادوس خلال المسح البيئي الأخير في مارس، وسط جزيرة باربادوس، حيث وجد مختبئا تحت صخرة في الغابة المطيرة، في الدولة الواقعة في بحر الكاريبي.

كيف تم اكتشاف ثعبان باربادوس؟

أثناء إجراء المسح البيئي للغابات في بربادوس، في مارس الماضي، من طرف منظمة "Re:wild" بالشراكة مع وزارة البيئة والتجميل في باربادوس، اكتشف الباحثون الثعبان مختبئا تحت صخرة.

تم بعد ذلك نقله إلى جامعة جزر الهند الغربية لفحصه، حيث تبين أنه بالفعل ثعبان باربادوس الخيطي، الذي اختفى منذ عام 2006، ثم أُعيد إلى الغابة.

وكانت وزارة البيئة والتجميل الوطنية في باربادوس تبحث عن هذا الثعبان، وعدد من الزواحف المحلية لأكثر من عام، ضمن مشروع لحماية الزواحف المحلية.

كما أن هذا الثعبان مدرج في قائمة البحث عن الأنواع المفقودة الخاصة بمنظمة "Re:wild"، وهي قائمة تضم أكثر من 4300 نوع من النباتات والحيوانات والفطريات التي لم تشاهد أو توثق رسميًا لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

لماذا يعتبر ثعبان باربادوس نادرا جدا؟

أرجع تقرير "يو إس إيه توداي" أسباب ندرة ثعابين باربادوس الخيطية إلى كونها تتكاثر جنسيا، وتضع الإناث بيضة واحدة فقط في كل مرة.

وقال كونور بليدز، مسؤول مشروع في وزارة البيئة والتجميل: "هذه الثعابين الصغيرة لا تستطيع العثور على ثعابين أخرى نظرا لعجزها عن السفر لمسافات بعيدة، وبالتالي فإنها لن تتزاوج ولن تحافظ على أعدادها".

وعندما سُئل عن سبب إعادة الثعبان إلى الغابة بعد فحصه، قال بليدز إنه لم ير ضرورة للاحتفاظ به، خاصة أن عملية تحديد جنس الثعبان وعمره تتطلب قتله.

وأضاف: "إنه ثعبان باربادوس الوحيد الذي رأيناه منذ 20 عامًا".

كما أوضحت منظمة "Re:wild" أن الغابات، وهي الموطن الطبيعي للأفاعي، قد أُزيلت وحولت إلى أراض زراعية، ما تسبب في تراجع أعداد ثعبان باربادوس الخيطي.