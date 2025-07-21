العلاج، الذي اشتهر في كوريا الجنوبية منذ أكثر من عقد، يهدف إلى تجديد أنسجة الجلد وتحفيز نمو شعر أكثر صحة، بحسب متخصصين في طب التجميل.

تُستخرج هذه المادة من حيوانات بحرية كالسلمون أو التروتة (سلمون مرقط)، وتُحقن في فروة الرأس لتحفيز الخلايا الليفية، وهي المسؤولة عن الحفاظ على البنية الأساسية للجلد، والتي تتناقص تدريجيا مع التقدم في العمر.

وتوضح الدكتورة جيزم سيمين أوغلو، أخصائية علاج تساقط الشعر أن فعالية هذه الحقن تعتمد على عمق الحقن داخل فروة الرأس، حيث يجب أن تصل إلى عمق 3 إلى 4 ملم لتؤثر على بصيلات الشعر بشكل مباشر.

ويشبه عمل هذه الحقن إلى حد كبير تقنية البلازما الغنية بالصفائح (PRP)، حيث تُستخدم لتحفيز تجدد الخلايا في مناطق محددة. غير أنها لا تُضخم الشعر أو تزيد من كثافته، بل تعمل على تسريع دورة نمو الشعر وتحفيز البصيلات الكامنة.

وعلى الرغم من نتائجها المبشرة، يحذر الأطباء من أن هذه الحقن ليست خالية من المخاطر، فقد تسبب بعض الأعراض الجانبية مثل الكدمات، النزيف الطفيف، أو الصداع.

وتشير الإحصاءات إلى أن نحو ربع الرجال في العشرينيات من عمرهم يُعانون من بدايات الصلع، بينما تصل النسبة إلى 85 بالمئة بحلول سن الخمسين، نتيجة لحالة وراثية تُعرف باسم الصلع الذكوري النمطي.

وفيما لا تحقق العلاجات التقليدية مثل "مينوكسيديل" و"فيناسترايد" نتائج مرضية للجميع، تبدو العلاجات التجميلية الجديدة كحل بديل واعد، وإن كانت باهظة التكلفة وتحتاج لتكرار الجلسات للحصول على نتائج ملحوظة.