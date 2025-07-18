متى سيتم إطلاق آيفون 17؟

ذكر تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية أن أبل عادة ما تطلق هواتفها في الأسبوع الثاني من سبتمبر. وتوقع مارك غورمان، صحفي في "بلومبرغ"، أن يتم الإعلان بين 8 و10 سبتمبر، وبدء الطلبات المسبقة يوم الجمعة 12 سبتمبر، وبدء البيع يوم الجمعة 19 سبتمبر.

الأسعار المتوقعة

في مايو الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الشركة العملاقة تخطط لرفع أسعار آيفون هذا العام، بسبب الميزات الجديدة والتصميمات المحدثة، وليس بسبب الرسوم الجمركية، لتجنب ردود الفعل السياسية.

ويتوقع أن يبدأ بيع هاتف آيفون 17 آير، الذي سيحل محل إصدارات بلس، بسعر 899 دولارا في الولايات المتحدة.

تصميم وشاشة آيفون 17

تشير تسريبات إلى أن أبل كانت تختبر تصميما موحدا يجمع بين أزرار الصوت وزر العمليات في زر واحد.

ووفقا للتسريبات، ستكون نسخة آيفون 17 آير أنحف جهاز آيفون صدر على الإطلاق، بسُمك 5.5 ملم.

وستكون الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميغابكسل.

وتوقع المسربون أن تستغني أبل عن إطار التيتانيوم في طرازي برو وتعويضه بالألمنيوم.

كما أن موقع شعار أبل سيتغير بسبب التصميم الجديد، إلى جانب خاصية الشحن اللاسلكي.

الألوان المتوقعة

يتوقع أن تصدر سلسلة آيفون 17 بعدة ألوان: الأسود، الأبيض، الأزرق، الرمادي، الذهبي، البرتقالي، البنفسجي، الأخضر، الذهبي الناعم، والأزرق السماوي.

المواصفات

وبحسب التسريبات التي نقلتها "إندبندنت"، ستصدر كل الطرازات، بما في ذلك آيفون 17 آير، بشريحة آيه 19، بينما سيحصل طرازا برو وبرو ماكس على شريحة آيه 19 برو. كما ستحمل جميع الأجهزة 12 غيغابايت من الذاكرة العشوائية (رام).

الكاميرا

ومن المرتقب أن تصل دقة الكاميرا الأمامية لجميع طرازات آيفون 17 إلى 24 ميغابكسل.

وستضاف ميزة تصوير الفيديو المزدوج بالكاميرا الأمامية والخلفية في آن واحد.

بينما سيحمل آيفون 17 آير كاميرا واحدة فقط بدقة 48 ميغابكسل.

البطارية

رغم التصميم النحيف لآيفون 17 آير، يتوقع أن يكون عمر البطارية مشابها لعمر هواتف آيفون 16.

وذكر تقرير لموقع "إنفورميشن" أن 60 إلى 70 بالمئة فقط من المستخدمين سيتمكنون من استخدام آيفون 17 آير ليوم كامل بدون شحن.

وفيما وقت سابق، أوردت قناة "بلومبرغ" أن شركة أبل تعمل على تطوير بطاريات جديدة بتقنية "السيليكون أنود".

نظام آي أو إس 26

استعرضت أبل، في يونيو، نظام آي أو إس 26 بتصميم جديد يشبه "الزجاج السائل"، ودمجت فيه ميزات ذكاء اصطناعي من "أبل إنتلجنس" مثل الترجمة الحية، وإدارة المكالمات، والتفاعل مع ما يظهر على الشاشة.