قلة الألياف

ذكر تقرير لموقع "فيريويل هيلث" أن تناول كميات كبيرة من البروتين، من مصادر مثل الدواجن، واللحوم ومنتجات الألبان والبيض، أو مسحوق البروتين، قد يؤدي إلى تقليل المساحة المخصصة للأطعمة الغنية بالألياف.

وللألياف دور أساسي في إدارة السكر في الدم، وضبط صحة القلب، وانتظام الهضم، ومنع الإمساك، لكن معظم الناس لا يتناولون كمية كافية من هذا العنصر الأساسي.

الأطعمة المعالجة

أظهرت الدراسات، أن نصف السعرات الحرارية لدى البالغين في الولايات المتحدة، مصدرها أطعمة ومشروبات معالجة.

وغالبا ما توفر هذه الأطعمة المعالجة البروتين والسعرات الحرارية بنسب عالية، لكنها تحتوي على نسب ضعيفة من الألياف.

كما تحتوي هذه الأطعمة على محليات صناعية قد تؤثر على الجهاز الهضمي وتزيد من خطر الإمساك.

قلة شرب السوائل

يتطلب هضم البروتين كمية كبيرة من الماء، لمساعدة الجسم على التخلص من النفايات النيتروجينية، وقد يؤدي نقص الألياف والسوائل إلى بطء حركة الأمعاء والإصابة الإمساك.

قلة النشاط البدني

قد يؤدي الاستهلاك المفرط للبروتين إلى التعب والخمول وضعف الرغبة في ممارسة الرياضة، ما يؤثر سلبا على الجهاز الهضمي ويزيد من خطر الإصابة بالإمساك.

أطعمة تسبب الإمساك

هناك أطعمة عديدة قد تسبب الإمساك، منها مسحوق البروتين الحيواني، ومنتجات الألبان كالجبن، إضافة إلى البيض، والدواجن، والأسماك، واللحوم الحمراء، وألواح البروتين المعالجة.

علامات الإمساك:

انتفاخ البطن.

البراز الجاف والصلب.

الإحساس بعدم إفراغ الأمعاء بشكل كامل.

الحاجة إلى الضغط أثناء قضاء الحاجة.

علاج الإمساك

ينصح الأطباء بتعديل عادات الأكل، واستهلاك أطعمة نباتية غنية بالألوان والألياف، وشرب الماء بانتظام، والتحرك يوميا لدعم صحة الهضم.