جاء ذلك غداة إعلان شركته العملاقة في مجال التكنولوجيا استئناف مبيعاتها لنموذج من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين.

وأضاف هوانغ، في كلمة ألقاها خلال افتتاح معرض تجاري صناعي في بكين، إنّ "الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولا في جميع القطاعات، من البحث العلمي والرعاية الصحية إلى الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية".

وكان هوانغ صرح أمس بأن الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية حصلت على موافقة إدارة ترامب لبيع رقائقها الحاسوبية المتطورة المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وقال هوانغ للصحفيين في بكين: "أعلن اليوم أن الحكومة الأميركية وافقت على تقديمنا تراخيص لبدء شحن مياه الشرب".

جاء هذا الخبر في منشور على مدونة الشركة في وقت متأخر من يوم الاثنين.