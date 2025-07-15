ونظرا لأن جميع الدلائل التي تثبت حدوث نفس العملية في المخ البشري ما زالت ظرفية وغير مؤكدة، فقد استطاع فريق من الباحثين في السويد، بفضل تقنية علمية جديدة، العثور على خلايا عصبية حديثة التكوين في أمخاخ أشخاص تصل أعمارهم إلى 78 عاما.

كما تمكنوا للمرة الأولى على الإطلاق من تحديد خلايا المخ التي أنجبت تلك الخلايا العصبية الجديدة.

وتمثل نتائج هذه الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "ساينس"، أول مؤشر على أن "الخلايا السلفية"، وهي نوعية من الخلايا يمكنها أن تنقسم إلى أنواع مختلفة من الخلايا داخل جسم الإنسان، موجودة بالفعل داخل المخ، ويمكنها التحول إلى خلايا عصبية.

ويقول الباحث غيرد كامبرمان أخصائي علم الأعصاب بجامعة درسدن الألمانية: "تتوافر لدينا الآن أدلة قوية تؤكد تحول الخلايا السلفية إلى خلايا عصبية داخل المخ البشري".

دراسات سابقة

ومن المعروف أنه في مرحلة الحمل، تنمو الخلايا العصبية داخل مخ الجنين حتى يصل عددها إلى نحو 100 مليار خلية عندما يخرج المولود إلى الحياة، ويظل عددها في التراجع حتى يفارق الإنسان الحياة.

وأثبتت دراسة أجريت عام 1962 أن أمخاخ الفئران تستمر في تكوين خلايا عصبية حتى عندما يبلغ الفأر سن النضج، كما رصدت دراسات أخرى خلايا عصبية شابة في أمخاخ بشر بالغين، لكن لم يتضح آنذاك ما إذا كانت تلك الخلايا "غير الناضجة" هي في حقيقة الأمر خلايا حديثة التكوين، أم أن الإنسان يخرج إلى الحياة وفي مخه مجموعة من الخلايا العصبية غير المكتملة، وأن هذه الخلايا تنمو وتتطور مع تقدم العمر.

وتيقنت هذه الدراسات من أمر واحد، هو أنه "إذا كانت الخلايا العصبية تتكون داخل مخ الإنسان في مرحلة البلوغ، فلا بد أن ذلك يحدث في منطقة الحصين"، وهي جزء عميق داخل المخ يضطلع بدور رئيسي في عملية الذاكرة وتخزين المعلومات.

غير أنه حتى وقت قريب، لم يتمكن أطباء الأعصاب من العثور على خلايا سلفية يمكنها أن تنقسم وتتطور إلى خلايا عصبية جديدة، في المخ.

نمو الخلايا العصبية الجديدة

واستطاعت مارتا باترليني أخصائية طب الأعصاب في معهد كارولينسكا للأبحاث في السويد، بمساعدة فريقها البحثي، تحديد طريقة تكون الخلايا العصبية الجديدة داخل مخ الإنسان البالغ، باستخدام تقنية علمية جديدة لفحص الخلايا العصبية غير مكتملة النمو والخلايا السلفية في الحصين داخل أمخاخ 6 أطفال بعد أن فارقوا الحياة في الصغر، وتم التبرع بأمخاخهم لصالح أنشطة البحث العلمي.

وأجرى الباحثون عملية "تسلسل الحمض النووي الريبوزي" لأكثر من 100 ألف خلية داخل المخ، واستطاعوا من خلال هذه التقنية رصد الدلالات التي تحدد المراحل العمرية للخلايا داخل المخ.

وقالت باترليني في تصريحات لموقع "ساينتيفيك أميركان" المتخصص في الأبحاث العلمية: "لا توجد دلالة أو مؤشر واحد يحدد حدوث تكوين نشط للخلايا العصبية، بل هي مجموعة من الدلالات المجتمعة".

وبعد تحديد هذه الدلالات في أمخاخ الاطفال، عكف الفريق في البحث عن دلالات مماثلة لها في أمخاخ 19 جثة لأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 78 عاما، وتبين لهم أن جميع هذه الأمخاخ تحتوي على خلايا عصبية غير مكتملة النمو باستثناء واحد، كما وجد الباحثون أيضا خلايا سلفية عصبية في أمخاخ الأطفال الستة وكذلك الجثث الـ19.

ووجد الباحثون كمية كبيرة من الخلايا السلفية العصبية والخلايا غير مكتملة النمو في أمخاخ اثنين من الموتى البالغين، واتضح أن أصغرهما سنا كان يعاني الصرع، وهو مرض قد يرتبط بالزيادة الواضحة في تكون الخلايا العصبية داخل المخ.

وأثبت العلماء أن زيادة معدلات تكون الخلايا العصبية في أمخاخ الفئران يقترن بتعرضها لنوبات صرع، غير أن هذه الصلة لا تزال غير واضحة تماما بالنسبة للبشر.

ويعتقد الفريق البحثي أن عملية تكون الخلايا العصبية ربما تحدث أيضا في أجزاء أخرى من المخ البشري غير الحصين، بعد أن أثبت العلم أنها تحدث بشكل منتظم في منطقة تعرف باسم "البصلة الشمية" داخل أمخاخ الفئران.

اختلال تكوين الخلايا العصبية

وتشير بعض الأبحاث إلى أن اختلال تكون الخلايا العصبية في أمخاخ الفئران يقترن بأمراض مثل ألزهايمر والاكتئاب، ويقول الباحث أونوت دوميترو المتخصص في طب الأعصاب بمعهد كارولينسكا لموقع "ساينتيفيك أميركان" إن فهم طريقة تكون الخلايا العصبية لدى البشر قد يمهد الطريق أمام علاج سلسلة من الأمراض والاضطرابات.

ويرى كامبرمان أنه "إذا تمكن العلم من فهم لغز تكون الخلايا العصبية، فقد يبدأ العلماء في التعرف على تأثير هذه الظاهرة على مخ الإنسان، ومردودها على مختلف الاضطرابات العصبية"، مؤكدا أن "هذه الدراسة تنطوي على أهمية كبيرة لأنها سوف تساعدنا أخيرا في تنحية هذه الخلاف جانبا، ثم البدء في التركيز على السؤال بشأن طريقة إسهام هذه الخلايا في وظائف العقل البشري".