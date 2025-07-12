ويكثر العديد من الأشخاص من احتساء القهوة في الأجواء الحارة، إما لإدمانهم على الكافيين، أو لاعتقادهم أنها خيار مناسب لترطيب الجسم.

لكن تقريرا نشره موقع "فيري ويل هيلث"، نبه إلى أن الإفراط في شرب القهوة، خلال موجات الحرارة الشديدة، قد يشكل خطرا على صحة الجسم.

وأوضح التقرير أن القهوة تحتوي على مادة الكافيين ما يحفز الكلى على التخلص من الماء، وقد يؤدي ذلك إلى جفاف خطير إذا لم يتم تعويض هذه السوائل.

مع ذلك، أظهرت الدراسات أن الاستهلاك المعتدل للقهوة في فصل الصيف لا يؤدي إلى الجفاف، لأن كمية الماء الموجودة في القهوة نفسها تعوض جزئيا تأثير الكافيين المدر للبول.

وقال روب فان دام، الحاصل على الدكتوراه وأستاذ التمارين الرياضية وعلوم التغذية وعلم الأوبئة في جامعة جورج واشنطن: "الاستهلاك المعتدل للقهوة لا يسبب الجفاف، حتى في الطقس الحار، إذا كانت جزءا من روتين يومي منتظم لتناول السوائل".

نصائح للترطيب وتفادي الجفاف

وينصح الأطباء الأشخاص المدمنين على احتساء القهوة، بشرب كميات كافية من الماء خلال اليوم، لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم.

كما توصي التوصيات الصحية بأن يستهلك البالغون أقل من 400 ملغ من الكافيين يوميا، وهو ما يعادل تقريبا أربعة أكواب من القهوة.

ولتفادي الجفاف، ينصح بشرب الماء بانتظام، مع إمكانية إضافة الثلج أو الحليب إلى القهوة لجعلها أكثر انتعاشا في أيام الحر.

ويمكن أيضا تجربة مشروبات بديلة مثل القهوة منزوعة الكافيين، أو الشاي المثلج، أو ماء جوز الهند، أو العصائر الطبيعية.