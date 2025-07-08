الدراسة التي قام بها مركز "لانغون الصحي" بجامعة نيويورك، كشفت أن التعرض اليومي لبعض المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الأدوات البلاستيكية المنزلية قد يكون له ارتباط بـ356 ألف وفاة عالمية سنة 2018.

وأظهرت الدراسة أن الجزيئات الكيميائية المعروفة باسم "فثالات البلاستيك" تسببت في أكثر من 267,000 وفاة في آسيا والشرق الأوسط.

وذكر تقرير لموقع "ساينس دايلي"، أن العلماء ربطوا بين "الفثالات" الموجودة في مستحضرات التجميل والمنظفات والأنابيب البلاستيكية والمبيدات الحشرية، وبين مشكلات صحية متنوعة، كالسمنة والسكري ومشاكل الخصوبة والسرطان.

وتوصل الباحثون إلى أن التعرض لهذه المادة يوميا، يمكن أن يسبب استجابة مناعية مفرطة في شرايين القلب، ما يضاعف خطر الإصابة بنوبات قلبية أو سكتة دماغية.

وقدر الباحثون أن مادة "الفثالات" (DEHP) تسببت في أكثر من 356 ألف وفاة، و13 في المئة من إجمالي الوفيات في العالم بسبب أمراض القلب.

وقالت سارة هايمان، الباحثة الرئيسية في الدراسة والباحثة المساعدة في كلية الطب بجامعة نيويورك: "من خلال تسليط الضوء على العلاقة بين الفثالات وسبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، تضيف نتائجنا إلى الكم الهائل من الأدلة التي تظهر أن هذه المواد الكيميائية تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان".

واعتمدت الدراسة على بيانات صحية لمستويات التعرض لمادة "DEHP" في 200 دولة ومنطقة.

وفي دراسة سابقة أُجريت سنة 2021، ربط باحثون نفس "الفثالات" بأكثر من 50 ألف وفاة مبكرة سنويا، في الولايات المتحدة بسبب أمراض القلب لدى كبار السن.