وذكر تقرير لموقع "فيريويل هيلث" مجموعة من الأطعمة الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية، والتي تعزز من مستويات الطاقة والحيوية في الجسم، خاصة في الأجواء الصيفية التي تتطلب جهدا بدنيا أكبر.

الأطعمة غير المُعالجة

تساهم الأطعمة غير المعالجة أو المُعالجة بشكل طفيف في رفع مستويات الطاقة بفضل احتوائها على المغنيسيوم، الحديد، الفيتامينات، والكربوهيدرات. كما تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم وتحفّز إفراز هرمون الشبع.

الفواكه والخضروات

أظهرت الدراسات أن الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الفواكه والخضروات تمد الجسم بالطاقة طوال اليوم، كما تدعم الجهاز المناعي، وتحفز إنتاج الطاقة، وتقلل من احتمالية الإصابة بالجفاف لاحتوائها على نسب عالية من الماء.

وينصح بتناول: البروكلي، الحمضيات، الكيوي، الخضروات الورقية، الفلفل، الأناناس، والبطيخ.

مشروبات خالية من الكافيين

يوصي الأطباء باختيار مشروبات طبيعية خالية من الكافيين مثل ماء جوز الهند، لاحتوائه على الكربوهيدرات والمغنيسيوم الضروريين لزيادة مستويات الطاقة.

البروتين قليل الدهن

تساعد الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين B12، مثل اللحوم الحمراء، الأسماك، والدواجن، على إطالة فترة النشاط البدني وتأخير الشعور بالتعب.

الماء

أظهرت الدراسات أن الجفاف يزيد من الشعور بالإرهاق والانزعاج، ويؤثر سلبا على المزاج والقدرات المعرفية. لذلك، ينصح بشرب كميات كافية من الماء خلال اليوم للحفاظ على الأداء البدني والذهني.

الموز

يعتبر الموز من أسرع مصادر الطاقة، نظرا لاحتوائه على مزيج من الكربوهيدرات والألياف.

الشوفان

يمنح الشوفان طاقة طويلة الأمد بفضل احتوائه على فيتامينات، معادن، وألياف تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

البيض

البيض مصدر غني بفيتامين D، الذي يعزز صحة العظام، ويقلل من التعب العضلي، ويساهم في تحفيز إنتاج الطاقة.

البقوليات

تحتوي الفاصوليا والعدس على كربوهيدرات معقدة تمد الجسم بالطاقة وتحافظ على استقرار مستويات السكر.

التوت

التوت الأزرق خيار ممتاز لتعزيز الطاقة خلال اليوم، لغناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات.

ومن أجل زيادة فعالية هذه الأطعمة، ينصح الخبراء بتجنب تناول السكريات، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، الكحول، الحبوب المُعالجة، والأطعمة المقلية، لما لها من تأثير سلبي على مستويات النشاط والتركيز.