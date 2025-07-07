وفي تقرير لصحيفة "التليغراف" البريطانية، كشف محمد عنايات، الخبير في طول العمر والشيخوخة، عن خطوات يومية يمكنها أن تؤخر الشيخوخة وتزيد سنوات العمر.

الاستيقاظ باكرا

ينصح عنايات بالاستيقاظ باكرا وممارسة تمارين التنفس. كما يوصي باتباع نظام الصيام المتقطع.

التحاليل تحدد المكملات

ينصح الطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي بإجراء تحاليل طبية للكشف عن المواد التي تنقص الجسم.

الذهاب للعمل

يحرص عنايات على بدء يومه بفنجان قهوة عند التاسعة، والمشي لزيادة النشاط البدني والتعرض لضوء الشمس.

ممارسة الرياضة

يحث الطبيب ذاته على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، لتحسين اللياقة، وتمرين القلب، وحماية الصحة العقلية.

تناول وجبات خفيفة

عند الشعور بالجوع قبل موعد الغداء، ينصح الطبيب بتناول وجبة خفيفة غنية بالبروتينات، كحفنة من اللوز أو مسحوق الخضار والشوفان والماء.

الغذاء

في وجبة الغداء، يوصي محمد عنايات بتناول وجبات غنية بالبروتينات النباتية، كالأسماك، والخضر، والابتعاد عن الهاتف أثناء الأكل.

العشاء

في وجبة العشاء، يقترح عنايات تناول أطعمة نباتية، والابتعاد عن اللحم الأحمر، وتناول الدجاج أو السمك والخضار مثل البطاطا، والكرنب، والبازلاء، للحصول على الألياف والمغذيات المفيدة للجسم.

طهي الطعام

أشاد الطبيب بفائدة الطبخ وحيدا أو مع العائلة، وتحضير أطعمة غنية بالتوابل المضادة للالتهاب، واستعمال زيت الزيتون المفيد للقلب والهضم.

العلاقة بالعمل

وقال محمد عنايات: "علمني والداي أهمية الاجتهاد. إن كانت علاقتك بالعمل غير صحية، فقد تتسبب في الشيخوخة. أما إذا كانت العلاقة صحية وكان لعملك معنى ورسالة، فذلك يطيل العمر".

النوم

يوصي عنايات بالحصول على قسط وكاف من الراحة والنوم العميق، لتقوية المناعة، وإصلاح الخلايا، وتثبيت الذكريات، وتنظيم الهرمونات.

وينصح الطبيب أيضا بالاستحمام بالماء البارد عدة مرات في الأسبوع، وغمس الرأس في وعاء ماء بارد ثلاث مرات في الأسبوع، لتهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر.