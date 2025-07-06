وقال كولر لوكالة الأنباء الألمانية إن "هناك تناقضا جوهريا.. التطبيق الذي يزعم مساعدتك على إيجاد شريك، هو الأكثر استفادة من عدم عثورك عليه".

وأضاف أن توقف المستخدم عن البحث يعني تراجع الزيارات والأرباح.

وبحسب كولر، الذي أصدر مؤخرا كتابا عن المواعدة الإلكترونية، فإن عيب التصميم في هذه التطبيقات يكمن في اعتمادها على معايير سطحية مثل المظهر والموقع، بينما تهمل سمات حاسمة كالتوافق الفكري أو الشخصية.

من جهة أخرى، أشار باحثون إلى ظاهرة "الإرهاق من المواعدة عبر الإنترنت" التي قد تتسبب في أعراض نفسية مثل الشك والإرهاق العاطفي، رغم أنها ليست مرضا مستقلا بحسب دراسة حديثة.

السياسة تدخل على الخط

ولفت كولر إلى أن السياسة باتت حاضرة بقوة في ملفات التعارف، إذ يعبر البعض عن توجهاتهم من خلال رموز تعكس مواقفهم من قضايا دولية مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ونصح بضرورة التحقق من الميول السياسية للشريك المحتمل تجنبا لخيبة الأمل لاحقا.

يُذكر أن "تيندر" وحده جرى تحميله أكثر من نصف مليار مرة منذ إطلاقه عام 2012، وأسهم في نحو 75 مليار "مطابقة"، بينما يلتقي حوالي 1.5 مليون مستخدم في مواعيد أسبوعيا.