وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبد الغفار، في بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع فيسبوك أن الوزارة نفذت حملة تفتيشية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبمشاركة الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بمحافظتي القاهرة والجيزة، في إطار الجهود المشتركة لحماية صحة المواطنين وضمان جودة خدمات العلاج النفسي والإدمان.

وتابع عبد الغفار، أنه تم غلق 16 مركزًا بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى غلق مركز "حياة الحرية للطب النفسي وعلاج الإدمان" بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

ولفت عبد الغفار إلى غلق 7 مراكز في منطقة بدر بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى مركز "الأصدقاء" بمنطقة الشروق بمحافظة القاهرة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، هشام زكي، إلى أنه قد تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة، وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية.

ولفت زكي إلى أنه تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، والتخلص غير الآمن من النفايات الخطرة والصلبة، وعدم تطبيق المنشآت لاشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الإدمان.

وأضاف زكي أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المراكز المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية لغلقها، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية على المنشآت الصحية، مشددة على أهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والتراخيص المعتمدة، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.