وقال مارك بوركار، الرئيس التنفيذي لشركة "QR Code Generator" والمتخصص في الأمن الرقمي، إن العديد من المستخدمين يغفلون عن الإشارات التي قد تدل على وجود برامج تجسس خفية تعمل على أجهزتهم دون علمهم. بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

العلامات الخمس للتحقق من وجود برامج مراقبة:

استنزاف سريع وغير مبرر للبطارية

أشار بوركار إلى أن أحد أكثر المؤشرات شيوعًا هو انخفاض عمر البطارية بشكل ملحوظ رغم الاستخدام المعتاد. ويرجع ذلك إلى أن برامج التجسس غالبًا ما تعمل باستمرار في الخلفية، ما يؤدي إلى استهلاك كبير للطاقة.

سخونة الهاتف بدون استخدام فعلي

ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء عدم استخدامه قد يكون إشارة على تشغيل برامج خفية تستهلك قدرات المعالجة، خصوصًا في حالات عدم نشاط المستخدم أو أثناء الليل.

استهلاك غير طبيعي لبيانات الإنترنت

أوضح الخبير أن برامج المراقبة تقوم بإرسال المعلومات المجمعة إلى جهات خارجية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في استهلاك البيانات. يمكن التحقق من ذلك من خلال مراجعة استخدام البيانات في إعدادات الهاتف.

استلام رسائل نصية تحتوي على رموز أو أحرف غريبة

تعتمد بعض برامج التجسس البدائية على تبادل أوامر عبر رسائل نصية مشفّرة، قد تظهر للمستخدم على شكل نصوص غير مفهومة أو رموز عشوائية.

نشاطات غير مألوفة عند عدم استخدام الجهاز

من العلامات المهمة التي تستدعي الحذر: إضاءة الشاشة فجأة، أو سماع أصوات غريبة أثناء المكالمات، ما قد يشير إلى تشغيل الكاميرا أو الميكروفون عن بُعد بواسطة الجهة المتجسسة.

نصائح للوقاية:

فحص دوري لتطبيقات الهاتف وإزالة أي تطبيق غير معروف.

استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة.

مراقبة استهلاك البطارية والبيانات بشكل منتظم.

إعادة ضبط الجهاز إلى إعدادات المصنع كحل نهائي في حال الشك الشديد.

تحذير قانوني

يُذكر أن التجسس غير المصرح به على الأجهزة الشخصية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون في المملكة المتحدة بموجب قانون إساءة استخدام الحاسوب (Computer Misuse Act)، وقد تصل العقوبات إلى السجن في الحالات الجسيمة.