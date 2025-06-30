جاء ذلك بمناسبة إطلاق هيئة الطرق والمواصلات في دبي أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي “جوبي”، بالتعاون مع شركة جوبي أفييشن “Joby Aviation”، المتخصصة في تطوير التاكسي الجوي الكهربائي لخدمة نقل الركاب، من موقع الاختبار في منطقة صحراوية في دبي.

وأوضح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد أن هذا الإنجاز الريادي يُجسّد رؤية الإمارات للمستقبل.. ويعكس التزامنا بجعلها في طليعة دول العالم في تبنّي حلول مبتكرة تكفل رفاه المجتمع وسعادة أفراده... نحن لسنا بصدد مجرد نجاح تقني، بل خطوة جديدة مهمة في مسيرتنا نحو بناء بيئة حضرية متكاملة ركائزها الاستدامة والتفوق التكنولوجي".

وأضاف: "نحن حريصون على تحويل التقنيات الناشئة إلى خدمات تعزّز جودة الحياة.. ومستمرون في وضع معايير عالمية جديدة للتطوير الحضري القائم على الابتكار.. نثق أن دمج خدمة التاكسي الجوي في منظومة التنقّل الحضري يدعم مستهدفات دبي كمدينة مصممة لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.. وكل خطوة نخطوها هدفها تسهيل حياة الناس.. وفتح فرص جديدة.. لكي تكون دبي دائماً أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة".

وشهد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بحضور سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، وأحمد علي بالقيزي، المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران– هيئة دبي للطيران المدني، وسعادة إبراهيم حسين أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، انطلاق التاكسي الجوي في رحلة تجريبية هي الأولى من نوعها في المنطقة، وهي جزء من رحلات تجريبية يومية لاختبار المركبة في البيئة المحلية استعداداً لإطلاق خدمة تجارية داخل المدينة.

أمان وراحة وسرعة

ويتميّز التاكسي الجوي “جوبي” بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، وهي مركبات مستدامة صديقة للبيئة، تعمل كلياً بالطاقة الكهربائية، ولا تتسبّبُ بأية انبعاثات تشغيلية، ويمتاز تصميمها بالأمان والراحة والسرعة، إذ رُوعي في تصميمها الاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال.

وتعمل المركبة باستخدام 6 مراوح، وأربعة حزم من البطاريات، تمنحها القدرة على الطيران لمسافة 160 كيلومتراً، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 320 كيلومتراً في الساعة، ويتسع التاكسي الجوي لأربعة ركاب إضافة إلى قائده، ويمتاز بمستوى ضجيج منخفض بشكل كبير مقارنة بالطائرات المروحية، وبفضل ميزة الإقلاع والهبوط العمودي، فإن التاكسي الجوي يتلاءم تماماً مع البيئات الحضرية، حيث يتطلب أدنى مساحة أفقية للإقلاع والهبوط في محطات الهبوط العمودية.

واستمع الحضور لشرح من جوبن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوبي أفييشن، وأحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الموصلات العامة، عن البرنامج الزمني والخطوات القادمة، وسيشهد العام 2026، إطلاق عمليات محطة التاكسي الجوي، بالقرب من مطار دبي الدولي، وسيشهد تنفيذ أول رحلة للتاكسي الجوي.

وأكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن إطلاق التشغيل التجريبي للتاكسي الجوي، يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن تعزيز التنقل المستدام والمبتكر في جميع وسائط النقل الجماعي والتنقل المشترك، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم، والعمل على وضع الحلول المستقبلية، للتحديات بكل أنواعها.

وقال إن التاكسي الجوي سيوفر خدمة جديدة مميزة لسكان وزوار إمارة دبي، الراغبين في التنقل السهل والسريع والآمن، لعدد من المواقع الحيوية في مدينة دبي، حيث يُتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا قرابة 10 دقائق، مقارنة بنحو 45 دقيقة بالسيارة، كما تسهم الخدمة في تعزيز التكامل مع وسائل النقل الجماعي المختلفة، وكذلك وسائل التنقل الفردية مثل السكوتر الكهربائي والدراجات الهوائية، وتسهيل التنقل متعدد الوسائط، وتعزيز الربط عبر المدينة، وتوفير تجربة سلسة للركاب.

وقال جو بن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوبي أفييشن: " تُعد دبي منصة انطلاق لثورة عالمية في أساليب التنقل؛ والطيران بطائرتنا هنا يُمثل خطوة محورية نحو دمج خدمات التاكسي الجوي في الحياة اليومية حول العالم".

وأضاف أنه بفضل شراكتنا بعيدة الرؤية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، نُسهم في رسم ملامح مستقبل يصبح فيه الطيران النظيف والهادئ هو المعيار الجديد، ونؤكد في الوقت ذاته مكانة الابتكار الأميركي على الساحة العالمية.