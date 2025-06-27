لكن هناك بعض المكملات الغذائية التي يمكنها تحفيز إفراز هرمون السيروتونين لتحسين المزاج وتخفيف القلق.

1. إل-تريبتوفان (L-Tryptophan)

ذكر تقرير لموقع "فريويل هيلث"، أن إل-تريبتوفان حمض أميني ومادة أولية لإنتاج السيروتونين.

لكن الدكتورة ميجان ماري، أستاذة بكلية إرنست ماريو للصيدلة في جامعة رودجرز، قالت إن مقدار امتصاص هذه المواد عند تناولها عن طريق الفم غير واضح.

وأضافت، أن الدماغ يمتلك حاجزا دمويا دماغيا يحميه من السموم، وقد يمنع هذا الحاجز امتصاص المكملات الغذائية.

2. المغنيسيوم

يُعد المغنيسيوم أيضا مادة أساسية في تكوين السيروتونين، حيث كشفت التقارير أن المغنيسيوم يساعد مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية، لكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل.

3. حمض الفوليك

ذكر تقرير، أن حمض الفوليك يتدخل في إنتاج السيروتونين. لكن بعض الأشخاص لا يستطيعون تحويل حمض الفوليك إلى شكله النشط الذي يستطيع عبور الحاجز الدموي الدماغي وأداء وظيفته.

4. عشبة القديس يوحنا

رغم أن هذه العشبة ثبت أنها ترفع مستويات السيروتونين، من المهم معرفة أنها قد تسبب تفاعلات دوائية عديدة، مما قد يقلل من فعالية بعض الأدوية، بحسب ماروني.

وقالت: "لا أوصي بها عادة للمرضى الذين يتناولون أدوية أخرى بسبب هذا الخطر."

5. أحماض الأوميغا 3 الدهنية

كشفت الدراسات، أن أحماض الأوميغا 3 غير المشبعة تساعد في تحسين المزاج. لكن تأثيرها غير واضح، وفقا للدكتورة ماروني.

ورغم ذلك، يجب الحذر عند استخدام هذه المكملات.

وكشفت الدكتورة مارون، إن هذه المكملات، قد تؤثر على نواقل عصبية أخرى. قائلة: "هذه المكملات تلعب دورا في الحفاظ على مستويات جيدة من السيروتونين، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت فوائدها على المزاج والقلق ناتجة عن تأثيرها على السيروتونين أم بسبب آلية أخرى".

وينصح التقرير، قبل تناول أي مكمل غذائي لتحسين المزاج، باستشارة الطبيب لتفادي أي أعراض جانبية.