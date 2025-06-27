وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون صينيون باستخدام بيانات وراثية من المملكة المتحدة وفنلندا، أن الأشخاص الذين لديهم ميل جيني لتفضيل القهوة سريعة التحضير كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بمستهلكي أنواع القهوة الأخرى.

وقال أخصائي العيون والمشرف على الدراسة الدكتور "تشي جيا": "القهوة الفورية قد تزيد من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر. تقليل استهلاكها قد يسهم في الوقاية، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة".

وتشير الدراسة إلى أن طريقة تحضير القهوة الفورية قد تؤدي إلى إطلاق مادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية يمكن أن تدخل مجرى الدم وتؤثر سلبا على شبكية العين، خصوصا المنطقة المركزية المسؤولة عن الرؤية الدقيقة.

الفئات الأكثر عرضة

ويشمل الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة، أو يعانون من السمنة، أو ارتفاع ضغط الدم، أو يدخنون.

كما أن أصحاب العيون الزرقاء أو الخضراء قد يكونون أكثر حساسية لأضرار أشعة الشمس بسبب انخفاض نسبة الصبغة الواقية في أعينهم.

نتائج مقلقة

وبحسب الدراسة، فإن الأشخاص ذوي التفضيل الوراثي للقهوة الفورية كانوا أكثر عرضة بنسبة 692 بالمئة للإصابة بالمرض في نوعه الجاف، وهو النوع الذي يتسبب في تدهور تدريجي للبقعة في مركز الشبكية.

أكثر عرضة بنسبة 159 بالمئة للإصابة بالمرض الرطب، الذي يؤدي إلى نمو أوعية دموية غير طبيعية تحت الشبكية، ما قد يسبب فقدانا مفاجئا للبصر.

كما أظهرت الدراسة أن مستهلكي القهوة منزوعة الكافيين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنوعه الجاف بنسبة 80 بالمئة، لكن النتيجة لم تكن ذات دلالة إحصائية قوية.

ورغم النتائج المثيرة للقلق، شدد الباحثون على أن الدراسة ذات طابع رصدي، ولا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين القهوة الفورية والمرض، بل تشير إلى وجود ارتباط يستدعي مزيدا من البحث.

ويذكر أن دراسات سابقة كانت قد أظهرت نتائج معاكسة، إذ ربطت بين شرب القهوة وتقليل خطر الإصابة بالمرض، خاصة من خلال تأثيرها الإيجابي على سماكة الألياف العصبية في العين.

ماهو مرض الضمور البقعي؟

الضمور البقعي المرتبط بالعمر هو مرض يصيب عادة الأشخاص فوق سن الخمسين، ويعد أحد أبرز أسباب العمى لدى كبار السن.

وتشير الإحصائيات إلى أن نحو واحد من كل عشرة أميركيين فوق هذه السن مصابون به.

ورغم عدم توفر علاج شاف حتى الآن، إلا أن التدخل المبكر باستخدام المكملات أو الأدوية قد يبطئ تقدم المرض.