وقال باكانوف: "تشمل المهام الموكلة لوكالتنا إنشاء محطة مدارية روسية جديدة لتحل محل محطة الفضاء الدولية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف: "إنشاء أول محطة للطاقة النووية على سطح القمر لتكون أساسا للقواعد القمرية المستقبلية.. نخطط أيضا لاستكشاف كوكب الزهرة، فنحن الدولة الوحيدة التي أرسلت مركبة فضائية وهبطت على هذا الكوكب".

وتابع: "نخطط أيضا لتوسيع مجموعة أقمارنا الاصطناعية لزيادة سرعة الإنترنت الفضائي عريض النطاق وضمان تغطية جميع أنحاء بلادنا بهذه الخدمات، ومن المخطط زيادة دقة منظومة غلوناس الملاحية، وتحسين قدرات الصواريخ والمركبات الفضائية المحلية".

واختتم باكانوف: "هناك أهداف عظيمة تنتظرنا. علينا تنفيذ مشاريع تتطلب شجاعة وفكرا واسعا وعبقرية هندسية".

وكانت روسيا والصين أعلنتا عن خطط لبناء محطة علمية على القمر بالتعاون مع عدة دول، وفي عام 2021 وقعت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" مع الصين اتفاقية بهذا الخصوص.