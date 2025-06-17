وبحسب المطورين، ستظهر الإعلانات فقط في خانة التحديثات التي يستخدمها حوالي 1.5 مليار مستخدم يوميا، في حين لن تظهر في المحادثات الشخصية للمستخدمين.

وقالت "واتساب" في منشور عبر الإنترنت: "تجربة المراسلة الشخصية في واتساب لم تتغير، وستظل الرسائل والمحادثات والحالات الشخصية للمستخدمين مشفرة تماما ولن يمكن استخدامها لعرض الإعلانات".

ويعتبر هذا التطور تغييرا كبيرا بالنسبة للتطبيق الذي تعهد مؤسساه جان كوم وبريان أكتون عند إطلاقه في 2009، باستمراره خاليا من الإعلانات.

وفي عام 2014 اشترت شركة "فيسبوك" تطبيق "واتساب"، ليغادر المؤسسان الشركة بعد ذلك.

ومنذ تأسست "ميتا" لكي تمتلك "فيسبوك" و"ماسنجر" و"واتساب"، تسعى المجموعة لتحقيق إيرادات من "واتساب".

وقالت شركة "واتساب" إن الإعلانات ستستهدف المستخدمين بناء على معلومات مثل أعمارهم، وبلادهم أو مدنهم، ​ولغتهم، والقنوات التي يتابعونها في التطبيق، وكيفية تفاعلهم مع الإعلانات التي يشاهدونها.

وأكدت "واتساب" أنها لن تستخدم الرسائل الشخصية والمكالمات والمجموعات التي يكون المستخدم عضوا فيها لاستهدافه بالإعلانات.