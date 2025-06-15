وستطلق المنصة خاصية "محرر التسلسل الزمني"، وطريقة جديدة لإنشاء مقاطع فيديو من الذكريات المحفوظة، وإمكانية حفظ القصص تلقائيا في الملفات الشخصية، وغيرها.

وقالت "سناب شات" إن خاصية محرر التسلسل الزمني ستعطي منشئي المحتوى طريقة أكثر سهولة لتحرير مقاطع الفيديو مباشرة على المنصة.

كما تتيح الخاصية عرض الفيديو بترتيب زمني، ما يسهّل قص المقاطع أو نقلها أو إعادة ترتيبها.

وبمجرد ضبط التسلسل، يمكن للمستخدم إضافة العدسات، والموسيقى من مكتبة التسجيلات، واستخدام أدوات إبداعية أخرى.

وقد تغني هذه الأداة المستخدمين عن الحاجة إلى تحرير مقاطع فيديو بسيطة على منصات تحرير خارجية مثل "كاب كت" قبل نشرها على "سناب شات".

كما سيتمكن منتجو المحتول من الوصول إلى قالب "إنشاء فيديو" جديد يتيح لهم اختيار بعض الذكريات، واختيار أغنية من مكتبة تسجيلات "سناب شات"، واختيار قالبهم المفضل لإنشاء فيديو مجمع مخصص.

وسيتمكن المستخدمون قريبًا أيضا من حفظ قصصهم العامة تلقائيا في ملفاتهم الشخصية، مما يسمح للآخرين بمراجعة المحتوى.