وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن الباحثين استخدموا نوعا خاصا من الرصاص، وقاموا بتسريعه حتى اقترب من سرعة الضوء، ما أدى إلى توليد حقل كهرومغناطيسي تسبب في فقدان الرصاص لبعض مكوناته وتحوله إلى نوى ذهب.

ورصد العلماء هذا التحول باستخدام كاشف حراري متخصص يستعمل في تتبع التفاعلات الذرية.

وأسفرت هذه العملية عن إنتاج ما يقارب 90,000 نواة من الذهب في الثانية خلال الاصطدامات، لتصل الكمية الإجمالية بين عامي 2016 و2018 إلى حوالي 29 بيكوغراما.

ورغم ضآلة هذه الكمية إلا أن لها أهمية علمية كبيرة لفهم طبيعة المادة، وفقا ل"ماركا".

وأشار التقرير إلى أن هذا الإنجاز لا يهدف إلى تحقيق أرباح مالية، بل يسعى إلى تبسيط مفهومي التطور والتفكك الكهرومغناطيسي، وتحسين هندسة العجلات، إلى جانب إثبات إمكانية تحول العناصر تحت ضغط.

وأكد المصدر ذاته، أن الذهب الناتج عن هذه التجارب دقيق للغاية ولا يرى إلا بالمجهر، وليست له أي قيمة اقتصادية، لكنه يحمل قيمة علمية كبيرة، إذ ساهم في تغيير فهم العلماء لبنية المادة، وقد يفتح آفاقا جديدة في مجال البحث العلمي.