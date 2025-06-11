ووفقا للدكتور شارلي رانغاناث، يتعرض المواطن الأميركي العادي يوميا لحوالي 34 ميغابايت من المعلومات، أي ما يعادل 11.8 ساعة من المحتوى.

و قال رانغاناث، في حديثه مع شبكة "سي إن إن"، إن "البشر مصممين لينسوا لا ليتذكروا كل شيء"، مشيرا إلى أن "الإنسان يستطيع الاحتفاظ في ذهنه بسبعة عناصر فقط في الوقت نفسه".

وأوضح الطبيب أن تحسين الذاكرة لا يعني حشوها بمزيد من المعلومات، مضيفا: "لا تحاول أن تتذكر أكثر، بل تذكر بشكل أفضل".

والتذكر بشكل أفضل، بحسبه، يعني الاحتفاظ بعدد أقل من الأشياء، ولكن بفعالية أكبر.

وحسب تقرير ل"سي إن إن"، هناك خمس حيل بسيطة تساعد على تذكر الأحداث والمعلومات المهمة:

1. المعنى

اربط ما تريد تذكره بشيء ذي معنى بالنسبة لك.

فمثلا، إن كنت من محبي الأساطير اليونانية، يمكنك ربط اسم "شاران" باسم "شارون" وهو الملاح الذي ينقل الأرواح عبر نهر ستيكس في العالم السفلي، وهذا الربط يجعل التذكر أسهل.

2. الخطأ

اختبر نفسك حتى لو أخطأت، فمن التجربة يتعلم الإنسان.

جرب مثلا تعلم اسم جديد أو كلمة بلغة أجنبية، وحاول أن تخمن معناها.

وعندما تحصل على الجواب الصحيح، فإن دماغك يقوم تلقائياً بترسيخ المعلومة الصحيحة.

3. التمييز

ميز الأشياء، فالتمييز يساعد على التذكر.

كما يسهل عليك أن تتذكر ورقة وردية وسط كومة من الأوراق الصفراء، يمكنك أن تميز موقع مفاتيحك من خلال التركيز في تفصيل معين أثناء وضعها.

4. الأهمية

للدماغ قدرة على تمييز اللحظات المهمة.

ففي هذه اللحظات، يفرز الدماغ مواد مثل الدوبامين التي تساعد على تثبيت الذكريات.

وعند الشعور بالفضول، تنشط المناطق المسؤولة عن التعلم، مما يسهل عملية الحفظ.

5. السياق

إذا نسيت شيئا، حاول استرجاع الزمان والمكان اللذين كنت فيهما.

استحضر ما شعرت به، وما كنت تفكر فيه، وما سمعته أو شممته، فاسترجاع هذه التفاصيل سيساعدك في تذكر المعلومة أو