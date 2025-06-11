وعرض علماء من مختلف أنحاء العالم، في بلدة إيتشيارولي، نتائج دراسة استغرقت عشر سنوات، أُجريت في إطار مبادرتي "تشيلينتو لنتائج الشيخوخة". وركزت هذه الدراسة على السكان الذين تجاوزت أعمارهم المئة عام في هذه المنطقة.

وذكر تقرير لموقع "سايتك ديلي" أن سكان البلدة يتمتعون بصحة ولياقة بدنية جيدة. مضيفا أن العاملين الرئيسيين اللذين يساهمان في طول العمر، هما النظام الغذائي ونمط الحياة.

وحسب تقرير، فـ90% من المعمرين في البلدة الإيطالية يتبعون نظاما غذائيا متوسطيا، يتميز بالاستهلاك الكبير للفواكه والخضروات الطازجة، الحبوب الكاملة، البقوليات، المكسرات، وزيت الزيتون، مع تقليل استهلاك اللحوم الحمراء.

وبين التقرير أن زيت الزيتون المنتج في هذه المنطقة يحتوي على نسب منخفضة من الأحماض الدهنية والمركبات المرتبطة بخطر الإصابة بأمراض القلب وتدهور وظائف الدماغ.

وذكرت الدراسة أن أغلب المعمرين يمارسون نشاطا بدنيا منتظما، ولديهم مستويات منخفضة من التوتر والقلق العصبي.

وقالت باولا أنتونيني، وهي باحثة مشاركة في الدراسة، إن المسنين في هذه المنطقة يتمتعون بكفاءة إدراكية، واستقرار نفسي، كما أنهم يبدون مقاومة ضد أمراض مثل الزهايمر والشلل الرعاش.

وبينت التجارب التي أجراها باحثون، أن المعمرين في "أتشيارولي" يبدون أصغر بيولوجيا من أعمارهم الحقيقية بمتوسط يصل إلى 8.3 سنوات.