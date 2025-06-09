وانتعشت مبيعات عدد من الطرازات متوسطة ورخيصة الأسعار، في وقت تراجع فيه الإقبال على الهواتف مرتفعة السعر من الطرازات الأشهر والأكثر انتشارا، وهو ما أرجعه المتابعون إلى الرغبة في الحصول على سرعة الإنترنت على حساب "الماركات".

وفي هذا السياق، يكشف وضح شريف الخولي، وهو أحد مستوردي الهواتف المحمولة، أن الإقبال زاد مؤخرا على الطرازات المتوسطة، التي تتراوح أسعارها بين 9 آلاف جنيه (195 دولارا) و15 ألف جنيه (300 دولار).

وأوضح، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذه الأسعار للهواتف الجديدة من بعض الطرازات الصينية الشهيرة التي تحقق انتشارا خلال العام الأخير، والتي أصبحت رائجة حاليًا بفضل توفيرها خدمة شبكات الجيل الخامس.

ولكن، وفق الخولي، تقل هذه الأسعار بكثير عن أسعار الهواتف المستعملة من طرازات شهيرة، إذ أن أول الهواتف المشغلة لخدمة "فايف جي" من شركة "أبل" هو "آيفون 12"، ومتوسط سعره في السوق المصرية نحو 25 ألف جنيه (500 دولار)، وهذا الأقل سعرا في تلك الفئة.

الأمر نفسه بالنسبة للهواتف المحمولة التي تقدمها شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، التي لا يقل سعر طرازاتها المشغلة لخدمة الجيل الخامس عن 25 ألفا أو 30 ألف جنيه، أي ما يتراوح بين 500 و600 دولار، وربما أكثر من ذلك، بحسب الخولي.

ويمثل هذا الفارق السعري، بحسب المستورد، عائقا أمام الباحثين عن هواتف تشغل الخدمة الجديدة ورخيصة أو غير مبالغ في أسعارها في الوقت نفسه، وهو ما يزيد الإقبال على طرازات هواتف "أوبو" و"إنفنكس"، بينما حرصت "سامسونج" على ترك بعض الطرازات الرخيصة (أقل من 300 دولار) تشغل الخدمة.

من جانبه، أوضح عمرو حمزة، من الغرفة التجارية المصرية، أن الطرازات متوسطة ورخيصة السعر ستلقى رواجا خلال المرحلة المقبلة بشكل أكبر من المتوقع، خاصة مع اهتمام المصريين المتزايد بسرعة الإنترنت، سواء للعمل أو الاستعمالات الشخصية.

ولفت، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى ضرورة أن تستوعب الشركات العالمية حاجة مصر إلى هواتف في الفئات السعرية المتوسطة، وأن تقدم حوافز كبيرة في هذا المجال، خاصة أن مصر سوق كبيرة للهواتف المحمولة، وأي شركة تعمل فيها تحقق نجاحا كبيرا.

وتوقع المسؤول في الغرفة، أن تشهد السوق انتعاشا كبيرا خلال الأسابيع المقبلة، مع بدء تجربة الشبكة الجديدة فائقة السرعة، وتطلع الجميع إلى الحصول عليها، لا سيما أن جودة الإنترنت في مصر محل بحث كبير خلال المرحلة الماضية، وسط جهود تحسينها الدائمة.

وقال إن الخدمة مرت بعدد من التجارب الفنية، التي أجراها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على مدى السنوات الأخيرة، وهو ما يشير إلى أنها ستحقق نجاحا كبيرة بعد تشغيلها تجاريا، إذ إن البنية التحتية لها يجري تجهيزها مع العمل على توفير الترددات اللازمة.

وأشار إلى أن خدمة "5G" ستسهم بشكل كبير في زيادة مكانة مصر الإقليمية في سوق الاتصالات، مع إتاحة فرصا استثمارية قوية، وهو أمر يجب على شركات الهواتف المحمولة استغلاله، وتوفير طرازات في متناول يد الجميع، بما يحقق الفائدة الاقتصادية للجميع، الشركات والدولة والمواطن.