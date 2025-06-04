موقع "رادكال فاير"، كشف عن 9 عادات يصعب القيام بها مع التقدم في السن، أبرزها:

1- تغيير ترتيب السلع في المتاجر

في الحياة اليومية يعتاد الناس على البدء بشراء الخضروات ثم الفواكه ثم الألبان، ومن ثم الانتقال إلى الدفع، لكن عندما يحدث تغيير في هذا الترتيب، يشعر بعض الأشخاص بأنهم في متاهة، ويجب عليهم البداية من الصفر، لكن مع مرور الوقت يعتادون على هذا الترتيب الجديد وتعود حياتهم إلى النمط نفسه.

2- الأنشطة خارج المنزل

عبّر بعض الأشخاص عن انزعاجهم من أي نشاط يحدث خارج حدود بيتهم، فهم في أغلب الأحيان يفضلون البقاء في المنزل.

3- أن يكون متاحا في جميع الأوقات

يشعر بعض الأشخاص بأنهم متاحون دائما في جميع الأوقات، هذا الشعور حفزه التطور التكنولوجي الذي جعل من السهل التواصل مع أشخاص آخرين.

فللتواصل الدائم إيجابيات وسلبيات؛ فمن ناحية، هو يساعد الأشخاص على البقاء على اتصال مع من يحبونهم سواء في العائلة أو في العمل، والاستجابة السريعة في حالة الطوارئ.

لكن هذا يجعل الأشخاص يشعرون بأنهم يجب أن يكونوا دائما متاحين، حتى في أوقات فراغهم وراحتهم الشخصية.

4- قلة النوم

يعتاد البعض النوم من 5 إلى 6 ساعات يوميا مع تعويض الساعات الأخرى خلال نهاية الأسبوع، لكن مع التقدم في السن تصبح هذه العملية أصعب، حيث يتأثر الجسد بقلة النوم، ما يضطر الشخص لتخصيص وقت أكثر للراحة.

5- الذكريات

بعض الأشخاص يخجلون من تذكر بعض ذكرياتهم، حيث يسترجعون كل الأشياء التي فعلوها، وذلك يشعرهم بالسوء، وفي بعض الأوقات يتذكرون أشياء جميلة فعلوها ومروا بها، ولكنهم يحزنون لأنهم لم يعودوا يقومون بذلك، ما يستوجب تغيير النظرة إلى النفس والتحلي بالإيجابية.

6- كبر الآباء

من الصعوبة بمكان رؤية الوالدين يتقدمان في السن، ما يثصير الخوف من فقدانهما، ويعد علامة على الكبر في السن.

7- الاعتناء بالنفس

بعض الأشخاص إذا لم يتناولوا الطعام في الوقت المناسب، أو يمارسون الرياضة، أو ينامون جيدا تبدأ أجسامهم في الاعتراض.

8- الأصوات المزعجة

مع التقدم في العمر تزداد حساسية الإنسان من الضوضاء والأصوات المرتفعة.

9- الحنين إلى الطفولة

عندما يكون الشخص صغيرا، يكون متطلعا إلى مرحلة البلوغ، أما الآن فهو يشعر بالحنين إلى طفولته التي كانت خالية من الهموم، والديون، وآلام الظهر.