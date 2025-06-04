وتتيح هذه التقنية خلال ثوانٍ، إجراء فحوصات دقيقة تشمل تخطيط القلب، ومعدل النبض، وضغط الدم، ونسبة الأكسجين في الدم، ومعدل التنفس، ودرجة الحرارة.

ويتم ذلك دون الحاجة إلى أجهزة طبية تقليدية أو أدوات تلامسية، مما يُسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الاستجابة.

وجاء تطبيق هذه التقنية ضمن خطة المدينة الطبية الاستعدادية لموسم الحج، حيث فُعلت في نقاط الفرز والعناية القلبية العاجلة التي تشهد كثافة في الحالات الحرجة، في خطوة تهدف إلى تعزيز سرعة التشخيص ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة، خصوصا القلبية منها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفق المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الطبية الدكتور عادل بن عبدالقادر طاش، فإن هذه التقنية تمنح الكادر الطبي أدوات مبتكرة تشخّص بدقة وتستجيب بسرعة، الأمر الذي ينعكس فرص التدخل المبكر وتقليل المضاعفات.

وتعتمد "آي سيلفي" على تقنيات استشعار بصري وبيومتري مدعومة بخوارزميات ذكاء اصطناعي، تصدر تقريرا فوريا للطبيب عن الحالة الحيوية للمريض، مما يقلل الوقت، ويخفف الضغط عن الكوادر الطبية، ويعزز سرعة اتخاذ القرار الإكلينيكي في بيئات عالية الكثافة مثل الحج.