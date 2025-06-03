وسلمت المنظمة شهادة دولية إلى وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، توثق هذا الإنجاز الذي يُعد علامة فارقة في مسيرة النظام الصحي المصري.

مصر تتصدر إقليم شرق المتوسط

وفي تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية أن مصر هي الدولة الأولى من بين 22 دولة في إقليم شرق المتوسط التي تنجح في تحقيق مستهدفات منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "B".

وأوضح أن هذه المستهدفات تضمنت:

تحقيق تغطية تطعيم تتجاوز 95 بالمئة ضد فيروس "B".

تقليل معدلات الإصابة الجديدة إلى أقل من 1 لكل 100 شخص.

وجود منظومة ترصد صحية فعّالة للكشف والعلاج المبكر.

وأضاف أن مصر تجاوزت هذه الأهداف، حيث سجلت معدلات إصابة جديدة عند مستوى 0.2 لكل 100 شخص، وهي من أدنى المعدلات في المنطقة، مشيرا إلى أن الدولة تعتمد سنويا نحو 65 مليون جرعة تطعيم ضد فيروس "B"، تشمل برنامجا وطنيا إلزاميا للأطفال، والعاملين بالقطاع الصحي، والمصابين بالفشل الكلوي.

الرقمنة وتطور البنية الصحية

وأشار المسؤول الصحي إلى أن التحول الرقمي الذي شهده القطاع الصحي في مصر، إلى جانب تطوير برامج الترصد والاكتشاف المبكر، لعبا دورا جوهريا في هذا التقدم، حيث باتت البيانات تُجمع وتُحلل بشكل لحظي، ما ساهم في التدخل السريع والتوجيه الفعّال لحملات التطعيم والرعاية.

إشادة أممية بالإنجاز المصري

من جهتها، وصفت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، ما حققته مصر بـ"الإنجاز الكبير"، مؤكدة أن لجنة التحقق الإقليمية المستقلة أقرت بأن مصر استوفت جميع المؤشرات والمعايير المطلوبة.

وأشارت بلخي إلى أن أبرز هذه المؤشرات شملت:

انخفاض معدل انتشار الفيروس بين الأطفال فوق سن الخامسة إلى أقل من 1بالمئة.

تغطية تتجاوز 90 بالمئة بالجرعة الثالثة من اللقاح خلال السنوات العشر الماضية.

تغطية تفوق 90 بالمئة بالجرعة الوليدة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

نموذج إقليمي يُحتذى به

يُشار إلى أن مصر كانت قد أطلقت في السنوات الأخيرة عددا من المبادرات الكبرى في مجال الصحة العامة، وعلى رأسها "100 مليون صحة"، والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الصحة الوطنية وخفض معدلات انتشار أمراض مزمنة ومعدية، ما يجعلها اليوم نموذجا يحتذى به في دول المنطقة فيما يتعلق بمكافحة الفيروسات الكبدية.