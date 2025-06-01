وتحمل الأداة الجديدة اسم "ري إيميجينغ أند أوتو فريم" Reimagine and Auto frame، والتي كانت في السابق متاحة فقط على هواتف بيكسل الذكية فقط، لتصبح متاحة لأعداد أكبر من المستخدمين.

وتستخدم الخاصية الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل العناصر والخلفيات في الصور باستخدام أوامر نصية.

على سبيل المثال، يمكنك طلب استبدال سماء قاتمة في إحدى صورك بسماء زرقاء صافية.

كما توفر خاصية "أوتو فريم" طرقا مختلفة لوضع أطر للصورة، سواءً بالقص أو التوسيع أو استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لملء الفراغات.

وتقول "غوغل" إن خاصية تحرير الصور الجديدة تقدم للمستخدمين اقتراحات مفيدة وتوفر جميع أدوات التحرير في مكان واحد.

كما يمكن استخدام اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين تأثيرات متعددة لإجراء تعديلات سريعة باستخدام خيار "تحسين الذكاء الاصطناعي" الجديد.

فمثلا يمكن دمج تأثيرات الذكاء الاصطناعي مثل زيادة شدة وضوح الصورة وإزالة بعض العناصر غير المناسبة.

ويستطيع المستخدم النقر على أجزاء محددة من الصورة للحصول على أدوات مقترحة لتحريرها، إذ قد تقترح "غوغل" تعديل الإضاءة أو تخفيف الخلفية.

وأشارت "غوغل" إلى أنها ستبدأ إطلاق الخاصية الجديدة للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد خلال الشهر الحالي، ثم للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس" في وقت لاحق من العام الحالي.

كذلك أعلنت الشركة أنه يمكن الآن مشاركة الألبومات باستخدام رموز الاستجابة السريعة "كيو آر كود" لتسهيل وصول الآخرين إليها.

وسيتمكن المستخدمون أيضا طباعة الرموز لعرض مجموعات صور فعاليات جماعية، حيث سيتمكن أي شخص لديه الرمز من عرض الصور وإضافتها إلى الألبوم.