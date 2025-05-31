وكان من المقرر تنفيذ هذا التغيير في 5 مايو، لكنه تأجل لعدة أسابيع قبل أن يُحدد 1 يونيو كموعد نهائي.

وابتداءً من هذا التاريخ، لن يعمل واتساب إلا على أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 15.1 أو أحدث، كما سيتم إيقاف الدعم عن الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 5.0 أو أقدم.

الأجهزة المتأثرة من آيفون:

آيفون 5 إس.

آيفون 6.

آيفون 6 بلس.

كما أشارت بعض التقارير إلى احتمال أن يقف الدعم عن الطرازات التالية:

آيفون 6 إس.

آيفون 6 إس بلس.

آيفون SE (الجيل الأول).

لكن يجدر بالذكر أن هذه الأجهزة تدعم التحديث حتى iOS 15.8.4، وبالتالي يمكنها الاستمرار في استخدام واتساب طالما أنها مُحدّثة حتى آخر إصدار مدعوم.

ومن المرجح أن يستمر دعمها حتى صدور تحديث رئيسي جديد في العام أو العامين المقبلين.

ومع قاعدة مستخدمين تتجاوز 3 مليارات شخص حول العالم، من المتوقع أن يُفاجأ عدد من المستخدمين بهذا التغيير.