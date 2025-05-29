وانطلقت مركبة الفضاء غير المأهولة "تيانوين-2" Tianwen-2، على متن صاروخ "لونغ مارش 3 بي"، بنجاح من مركز إطلاق الأقمار الصناعية في شيشانغ بمقاطعة سيتشوان، جنوب غربي الصين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، نقلا عن الإدارة الوطنية الصينية للفضاء.

وسوف تسافر المركبة نحو عام للوصول إلى الكويكب "إتش أو 2016" 2016HO3، المعروف أيضا باسم كامو أواليوا. عند الوصول، ستدور حول الكويكب لجمع معلومات حول منطقة قبل أخذ عينات من سطحه.

وبعد نحو 18 دقيقة من الإقلاع، دخل المسبار في مدار انتقالي نحو الكويكب، وأكدت وكالة الفضاء نجاح فتح الألواح الشمسية، معلنةً "نجاح الإطلاق".

ومن المتوقع أن تُعاد العينات إلى الأرض داخل كبسولة بحلول نهاية عام 2027.

بعد ذلك، ستواصل "تيانوين-2" رحلتها لدراسة المذنب "بي 311"، الواقع في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري.

وتُعد هذه المهمة "طموحة وطويلة الأمد"، ومن المتوقع أن تستغرق حوالي 10 سنوات.

وشهد برنامج الفضاء الصيني توسعا سريعا في السنوات الأخيرة، مع إنجازات مثل إنشاء محطة تيانغونغ الفضائية وخطط لهبوط مأهول على القمر بحلول عام 2030.

ومع إطلاق "تيانوين-2"، تسعى الصين للانضمام إلى الولايات المتحدة واليابان كواحدة من الدول القليلة القادرة على إعادة عينات كويكبية إلى الأرض.