وفي منشور على منصة "إكس"، قال ألتمان: "من الرائع العمل مع دولة الإمارات على ستارغيت. أُقدّر الحكومات التي تتعاون معا لتحقيق ذلك".

وأضاف أن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجلس الذكاء الاصطناعي "داعم كبير لـ(أوبن إيه آي)، ومؤمن راسخ بـAGI (الذكاء الاصطناعي العام)، وصديق شخصي عزيز".

ويشير مصطلح الذكاء الاصطناعي العام "AGI" إلى نوع من الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يضاهي أو يتجاوز قدرات البشر في معظم المهام المعرفية.

وكانت مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا وتمويل المشروعات التكنولوجية الكبرى، ضمت "جي 42" الإماراتية، و"أوبن إيه آي"، و"أوراكل"، و"نفيديا"، و"مجموعة سوفت بنك"، و"سيسكو"، أعلنت إطلاقها مشروع "ستارغيت الإمارات" بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وذلك في خطوة تاريخية نحو تعزيز مكانة الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعميق التعاون الدولي.

ويعد المشروع تجمعا حوسبيا متطورا للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، سيقام في مقر مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي الجديد في أبوظبي، بسعة تصل إلى 5 غيغاوات.

وحضر مراسم إطلاق المشروع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين.