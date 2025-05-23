والناموسيات، هي أقمشة شبكية تستخدم لتغطية الأسرّة أو الأشخاص أثناء النوم، بهدف منع البعوض من الوصول إليهم ولدغهم، وبالتالي الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض مثل الملاريا.

وأدى استخدام المبيدات الحشرية طويلة المفعول في الناموسيات إلى انخفاض كبير في حالات الإصابة بالملاريا والوفيات الناجمة عنها بين عامي 2000 و2015، إلا أن هذه الطريقة أصبحت في نهاية المطاف أقل فعالية بسبب تزايد مقاومة المبيدات الحشرية.

وفحص باحثون من كلية هارفارد تي. إتش. تشان للصحة العامة في بوسطن بالولايات المتحدة 81 مركبا كيميائيا تجريبيا مضادا للملاريا، وحددوا اثنين منها يمنعان نمو طفيلي الملاريا من خلال استهداف بروتين رئيسي فيه.

وكانت هذه المركبات فعالة حتى ضد البعوض المقاوم للمبيدات الحشرية التقليدية.

وقالت فلامينيا كاتيروتشا، المشاركة في إعداد الدراسة في بيان "مكافحة الملاريا بحاجة ماسة إلى الابتكار".

وبدورها أوضحت ألكسندرا بروبست، المعدة الرئيسية للدراسة في بيان "تمكن زملاؤنا في مجال الكيمياء بجامعة أوريغون للصحة والعلوم من إنتاج هذه المركبات بتكلفة زهيدة، وهو ما يسمح بدمج هذا النهج في البنية الأساسية الحالية للناموسيات بتكلفة تنافسية".