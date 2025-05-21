وفي مؤتمرها السنوي للمطورين، أعلنت غوغل عن إطلاق خيار جديد باسم "وضع الذكاء الاصطناعي" (AI Mode) في الولايات المتحدة، ليتيح للمستخدمين التفاعل مع محرك البحث بطريقة أقرب إلى محادثة مع خبير قادر على الإجابة على مجموعة واسعة من الأسئلة.

ويُطرح هذا الوضع الجديد الآن لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، وذلك بعد أقل من 3 أشهر على تجربته مع مجموعة محدودة.

كما بدأت غوغل دمج نموذجها الأحدث Gemini 2.5 في خوارزميات البحث، وتخطط لاختبار مزايا أخرى قريبا، مثل قدرة الذكاء الاصطناعي على شراء تذاكر الحفلات تلقائيا أو إجراء عمليات بحث باستخدام بث فيديو مباشر.

وفي خطوة جديدة تدعم رؤيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، كشفت غوغل أيضا عن نيتها العودة إلى سوق النظارات الذكية، من خلال نظارات تعمل بنظام "أندرويد إكس آر"، وتضم كاميرا بدون استخدام اليدين ومساعدا صوتيا ذكيا، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وتأتي هذه التحركات ضمن عملية تحول بدأت قبل عام مع تقديم ميزة "الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي" (AI Overviews) التي أصبحت تظهر في أعلى نتائج البحث، متجاوزة الترتيب التقليدي للروابط.

وبحسب غوغل، فإن نحو 1.5 مليار شخص يستخدمون هذه الميزة بانتظام، ويميل معظم المستخدمين إلى إدخال استفسارات أطول وأكثر تعقيدا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "غوغل"، ساندار بيتشاي: "كل هذا التقدم يعني أننا دخلنا مرحلة جديدة في تحول المنصات إلى الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت عقود من البحث واقعا ملموسا للناس حول العالم".

وتخطط غوغل لتجارب جديدة تشمل:

تمكين الذكاء الاصطناعي من شراء التذاكر وحجز المطاعم تلقائيا.

إجراء عمليات بحث من خلال الفيديو المباشر.

ميزة بحث معمّق لاستكشاف المواضيع المعقدة.

أدوات تقدم عروضا بيانية للبيانات الرياضية والمالية.

وفي اختبار طريف، عندما سُئل "وضع الذكاء الاصطناعي" الخاص بغوغل عما إذا كانت هذه التقنية ستجعل الشركة أكثر قوة، أجاب: "نعم، من المرجح بشدة أن تجعل تقنية وضع الذكاء الاصطناعي غوغل أكثر قوة، خصوصا في مجال الوصول إلى المعلومات والتأثير على الإنترنت".