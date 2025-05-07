ويعتبر الشوفان يمن الأطعمة التي توفر طاقة مستدامة، حيث يحتوي على البروتين والألياف والكربوهيدرات المعقدة.

ويساعد الشوفان في الحفاظ على مستويات السكر في الدم والشعور بالشبع لفترة أطول.

أما العصير الأخضر، فيحتوي على مكونات مثل السبانخ، والسبيرولينا (نوع من الطحالب)، التوت الأزرق، الكزبرة، والماتشا (مسحوق الشاي الأخضر)، وهي مكونات غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة البشرة وتمنحها إشراقة طبيعية.

وتُظهر هذه العادات الغذائية اهتمام الأميرة كيت بالحفاظ على صحتها العامة وجمالها الطبيعي، مما يجعلها قدوة للكثيرين في تبني نمط حياة صحي ومتوازن.