وماء الأرز هو السائل الناتج عن نقع أو غلي الأرز، ويُعتقد أنه غني بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة الشعر ولمعانه.

ويعتقد كثيرون من خبراء التجميل أن ماء الأرز يساهم في تقوية الشعر، وتسريع نموه، وتحسين مرونته وتقليل التكسر والتقصف، رغم أن الأبحاث العلمية في هذا المجال لا تزال محدودة.

ويحتوي ماء الأرز على النشاء الذي يكوّن طبقة حول الشعرة تقلل الاحتكاك، ما يمنحها مظهرا أكثر نعومة ولمعانا.

كما أن ماء الأرز غني بالأحماض الأمينية ومادة "الإينوزيتول"، التي يُعتقد أنها تعزز مرونة الشعر وتقلل من تلفه، وقد تساعد في موازنة درجة الحموضة في فروة الرأس ومحاربة القشرة.

"النسخة الأفضل هي المخمرة"

يشير بيرغ إلى أن استخدام ماء الأرز للشعر هو "سر قديم من أسرار الجمال في آسيا"، مضيفا أن النساء في الصين واليابان وكوريا "اعتمدن ماء الأرز لتحسين صحة شعرهن وتهدئة فروة الرأس"، حسبما نقلت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

وأكد بيرغ أن ماء الأرز المخمر هو الأكثر فعالية، قائلا: "يستغرق تحضيره 48 ساعة، ويحتوي على فيتامينات (ب)، الأحماض الأمينية، ومادة البيتيرا الناتجة عن التخمير، والتي تُستخدم عادة في مستحضرات العناية بالبشرة".

وأوضح أن هذه العناصر "تُساعد على تقليل القشرة والحكة، وتحسين لمعان الشعر ومظهره العام".

كما أشار إلى أن الماء المخمر يحتوي على حمض اللاكتيك، الذي يقلل من خشونة الشعر، بالإضافة إلى عناصر مهمة مثل المغنيسيوم والسيلينيوم التي تعزز تغذية جذور الشعر وتحفّز نموه.

كيف تصنع ماء الأرز في المنزل؟

امزج كوبين من الأرز العضوي مع 4 أكواب من الماء.

قلّب المزيج جيدا، ثم صفِّ الماء الأول.

أضف كوبين جديدين من الماء إلى الأرز، واتركه بدرجة حرارة الغرفة لساعات.

صفِّ السائل واحتفظ به في وعاء زجاجي مغطى جزئيا لبدء التخمير.

بعد مرور 48 ساعة، أغلق الوعاء وضعه في الثلاجة.

طريقة الاستخدام

يوصى بتطبيق ماء الأرز على الشعر وفروة الرأس لمدة 20 دقيقة، ثم شطفه جيدا. ويُنصح باستخدامه مرتين أسبوعيا لتحفيز النمو وتحسين صحة الشعر.

تنبيهات مهمة قبل الاستخدام

يحذر بيرغ من استخدام ماء الأرز بشكل مفرط، خصوصا لأصحاب الشعر منخفض المسامية أو الفروة الجافة، حيث قد يؤدي تراكم البروتين إلى مشاكل بالشعر.

كما يُفضل إجراء اختبار موضعي قبل تطبيقه على كامل الرأس، خاصة لمن يعانون من أمراض جلدية كالأكزيما.