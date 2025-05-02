وكان من المفترض أن تهبط المركبة على كوكب الزهرة في سبعينيات القرن الماضي.

وبحسب خبراء تتبع الحطام الفضائي، من السابق لأوانه معرفة موقع سقوط سفينة الفضاء السوفيتية التي يبلغ وزنها نصف طن، أو مقدار ما سيتبقى منها في رحلة العودة.

ويتوقع العالم الهولندي ماركو لانغبروك أن تعود المركبة "كوزموس 482" الفضائية، التي فشلت في مهمتها، إلى الأرض مرة أخرى في حوالي العاشر من مايو الجاري.

وبحسب تقديراته، فإنها ستعود بسرعة 242 كيلومترا في الساعة، إذا ظل جسمها سليما.

وقال لانغبروك في رسالة بالبريد الإلكتروني: "رغم أن الأمر لا يخلو من مخاطر، يتعين علينا عدم الإفراط في الشعور بالقلق".

وتشير التقديرات إلى أن حطام المركبة سيسقط بين خطي عرض 52 شمال خط الاستواء و52 جنوبا.

وأضاف العالم أن "فرصة اصطدام المركبة الفضائية بشخص ما أو شيء ما ضئيلة، لكن لا يمكن استبعاد ذلك تماما".

وكان الاتحاد السوفيتي قد أطلق المركبة "كوزموس 482" عام 1972، وهي واحدة من سلسلة من بعثاته الفضائية إلى كوكب الزهرة، لكنها لم تخرج أبدا من مدار الأرض وظلت عالقة بسبب عطل في الصاروخ الذي أطلقها.