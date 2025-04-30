لكن، ما الحقيقة؟ وهل يعد التوفو خيارا صحيا آمنا بالفعل؟

قيمة غذائية عالية

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن اختصاصية التغذية آيمي براغانيني، المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم النظم الغذائية، قولها إن التوفو يعد مصدرا غنيا بالبروتين الكامل، إذ تحتوي الحصة الواحدة (نحو 85 غرامً) على ما بين 4 إلى 14 غراما من البروتين، وتشمل الأحماض الأمينية الأساسية التسعة.

كما يوفّر التوفو فيتامينات B، دهونا غير مشبعة صحية، ومعادن مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، الزنك، والحديد.

القلق من الإستروجين النباتي.. حقيقة أم مبالغة؟

الجدل حول التوفو يدور في الغالب حول احتوائه على مركبات الإيزوفلافونات، وهي مواد نباتية تُشبه هرمون الإستروجين البشري. يخشى البعض من تأثيرها على التوازن الهرموني، وارتباطها بسرطان الثدي أو ضعف الخصوبة لدى الرجال.

لكن الدكتور تشي سون، أستاذ التغذية وعلم الأوبئة بجامعة هارفارد، يوضح أن هذه المخاوف غير مدعومة بأدلة قوية. ويؤكد أن الإيزوفلافونات تُظهر خصائص مضادة للسرطان والالتهاب، وليست لها تأثيرات استروجينية قوية كما يشاع.

الصويا والسرطان.. الوقائع العلمية

خلافًا للمخاوف المنتشرة، أظهرت دراسات عديدة أن تناول الصويا لا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، بل قد يُقلله.

الدكتورة شياو-أو شو من جامعة فاندربيلت، شاركت في دراسة نشرت عام 2012، أظهرت أن النساء المصابات بسرطان الثدي واللواتي تناولن حصة أو أكثر من الصويا يوميا، كن أقل عرضة لعودة المرض.

ويشير معهد أبحاث السرطان الأميركي إلى "أدلة محدودة" على أن الصويا يمكن أن تُحسن فرص النجاة وتقلل من تكرار الإصابة.

الخصوبة وأعراض انقطاع الطمث

الدراسات لم تثبت وجود تأثير سلبي للصويا على خصوبة الرجال، حسب الدكتور سون.

أما بالنسبة للنساء، فقد تُسهم الصويا في تقليل الهبات الساخنة التي ترافق سن اليأس. كما تشير أبحاث أولية إلى أنها قد تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث.

فائدة للقلب والبيئة أيضا

دراسة نشرت عام 2020 بقيادة الدكتور سون، وجدت أن تناول التوفو والإيزوفلافونات بانتظام مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

كما أظهرت دراسة أخرى أن تناول حصة أسبوعية على الأقل من التوفو أو حليب الصويا يقلل من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 16%.

ويضيف الدكتور سون أن استبدال اللحوم الحمراء بالتوفو لا يُحسن الصحة فحسب، بل يقلل أيضا من البصمة الكربونية، نظرا لانخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة من إنتاج الصويا مقارنة باللحوم والألبان.

كيفية دمج الصويا في النظام الغذائي؟

تنصح براغانيني بتجربة أشكال متعددة من الصويا مثل: التوفو، التيمبيه، الإدامامي، ومكسرات الصويا.

وتوصي بتناول 1 إلى 2 حصة يوميا. لكنها تحذّر من المكملات الغذائية التي تحتوي على كميات مركزة من الإيزوفلافونات، والتي لا تخضع لرقابة صارمة من الجهات الصحية.