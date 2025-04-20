وصورت مركبة "بيرسيفيرانس" جسما غامضا على شكل جمجمة، يقول علماء إنه يبدو غريبا عن المريخ.

وتم اكتشاف الصخرة الغامضة التي أطلق عليها "تلة الجمجمة" هذا الشهر على المريخ عند مرتفع يعرف باسم "ويتش هازل".

وقالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن ما يجعل الصخرة مثيرة للاهتمام هو أنها لا تشبه المنطقة المحيطة بها إطلاقا.

كذلك فإن هناك تباينا فريدا بين النتوء المحيط ذي اللون الفاتح وسطحها الداكن، كما أنها تتميز ببعض الحفر.

واستبعد علماء وفق "ناسا" أن تكون الصخرة قد تشكلت بفعل نيزك، لأن تحليلا حديثا من صخور مشابهة قريبة، توصل إلى أن تركيبها لا يتوافق مع فرضية أن تكون من نيزك.

ومن الفرضيات التي يأخذها العلماء في الاعتبار، أن تكون "تلة الجمجمة" صخرة نارية تآكلت من نتوء صخري قريب أو قذفت من فوهة ارتطام.

وأوضحت "ناسا" أن فهم التركيب الكيميائي لـ"تلة الجمجمة" سيساعد على تفسير أصل هذه الصخرة المميزة.