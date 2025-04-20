وكشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تأثيرا جانبيا جديدا لدواء "أوزمبيك" أطلق عليه اسم "قدم أوزمبيك".

ووفق الصحيفة فإن الدواء شائع الاستخدام لإنقاص الوزن يسبب ترهلا كبيرا في جلد القدمين.

ونقلت الصحيفة عن أطباء قولهم إنهم لاحظوا أن تناول "أوزمبيك" يتسبب في فقدان كبير بالدهون واحتباس الماء، مما قد يؤثر على مناطق مثل ظاهر القدمين، التي تحتوي على طبقة دهون تحت الجلد حساسة.

ويرجع أطباء حالة "قدم أوزمبيك" إلى رقة الجلد أعلى القدم واحتوائه على دهون أقل، ومع تناول الدواء تظهر التجاعيد والعروق بشكل واضح للغاية.

واستشهد تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" بصورة مقدمة البرامج الشهيرة شارون أوزبورن والتي فقدت قرابة 19 كيلوغراما من وزنها بفضل "أوزمبيك".

وظهرت أوزبورن في صورة لاحظ معجبوها تجعدا كبيرا في قدميها، أرجعوه إلى تناولها لـ"أوزمبيك".

وكانت تقارير قد سلطت الضوء على الآثار الجانبية لعقار "أوزمبيك" مثل الغثيان، والتقيؤ، والإمساك، والإسهال، والتعب إلى جانب سرطان الغدة الدرقية، والتهاب البنكرياس، وشلل المعدة وفقدان السمع والبصر.