وأضافت الوكالة في منشور على تطبيق "تيليغرام": "جاء خروج المركبة من مدارها وهبوطها إلى الأرض طبيعيا".

وقالت إن المركبة هبطت في كازاخستان. وعمل الطاقم في الفضاء منذ 11 سبتمبر 2024.

وذكرت وكالة الفضاء الأميركية أنه على مدار 220 يوما في الفضاء، دار الطاقم حول الأرض 3520 مرة.

وتابعت، على موقعها الرسمي: "كانت هذه رابع رحلة فضائية لبيتيت. وقد أمضى في مسيرته المهنية 590 يوما في الفضاء. أما أوفشينين، فقد أكمل رحلته الرابعة في الفضاء، بمجموع 595 يوما، بينما أمضى فاغنر 416 يوما في الفضاء".

وسيسافر أفراد الطاقم الثلاثة على متن مروحية من موقع الهبوط إلى مدينة كاراغندا في كازاخستان. بعدها، سيستقل بيتيت طائرة تابعة لوكالة "ناسا" ويعود إلى هيوستن، بينما سيغادر أوفشينين وفاغنر إلى قاعدة تدريب في "ستار سيتي" بروسيا.