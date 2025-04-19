فقد اكتشف الباحثون من شركة "ماتريس نيكست دي" أن دمية الدب المحشوة المتوسطة تحتوي على ضعف عدد الجراثيم مقارنة بسطح المرحاض العادي.

المفاجأة الأكبر أن هذه الجراثيم تشمل بكتيريا "Staphylococcus aureus" و "E. coli"، وهما من الأنواع التي يمكن أن تتسبب في التهابات خطيرة للأطفال.

وفي هذا السياق، قالت الطبيبة سنيغويل جيجي: "ما نواجهه هنا ليس مجرد أوساخ، بل مخاطر صحية خفية تشكل تهديدا حقيقيا، خاصة في المنازل التي تحتوي على أطفال صغار أو أفراد ذوي جهاز مناعي ضعيف. يجب أن يكون تنظيف هذه الألعاب أولوية للحفاظ على الصحة والرفاهية".

كيف أجريت الدراسة؟

لإجراء الدراسة، أخذ الفريق عينات مسحة من سبع مناطق مختلفة عبر أربع أدوات: بطانية، دمية أطفال، سلة مهملات، ومرحاض.

ثم أخضعوا هذه العينات لاختبار لقياس كميةأدينوسين ثلاثي الفوسفات، وهي جزيء موجود في خلايا الكائنات الحية.

والنتائج كانت صادمة، بينما قد تظن أن سلة المهملات أو المرحاض مليئة بالجراثيم، كانت النتائج تشير إلى أن البطانيات والدباديب أكثر تلوثًا بكثير.

فوجد أن 43 بالمئة من البطانيات و29 بالمئة من الدباديب التي تم فحصها تحتوي على مستويات تلوث عالية.

حذرت جيجي من أن الإهمال في غسل البطانيات والدباديب يمكن أن يؤدي إلى خطر على صحة الأطفال.

وقالت: "هذه العناصر أرض خصبة للبكتيريا والفطريات والمسببات للحساسية. النتائج الأخيرة للاختبارات تشير إلى أن هذه الألعاب يمكن أن تحتوي على كمية مدهشة من التلوث الميكروبي الذي غالبًا ما يظل غير ملحوظ".