وتوضح ناسا أن الزهرة وزحل من الكواكب الساطعة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، إلا أن استخدام تلسكوب بسيط أو منظار مخصص للرصد الفلكي سيوفر تجربة مشاهدة أكثر تفصيلًا، خاصة للهلال الذي يُكمل "الابتسامة السماوية".

وقد يكون كوكب عطارد مرئيا أيضا أسفل هذا الثلاثي المتلألئ، بشرط توفر رؤية واضحة تمامً نحو الأفق.

لكن نظرا لوقوعه في مستوى منخفض جدا من السماء، قد لا يتمكن الجميع من رؤيته.

وسيكون بإمكان الناس في مختلف أنحاء العالم مشاهدة هذا التشكيل الفلكي شريطة توفر ظروف مشاهدة جيدة.