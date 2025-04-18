وتعرض الصفحة ، التي تشبه ملصقا لأحد أفلام هوليوود، بأحرف كبيرة عنوانا للفيلم وهو (تسريب المختبر).

ويقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الكلمتين بوجه صارم.

وكتب تحت العنوان: "الأصول الحقيقية لكوفيد-19"، حيث كتبت كلمة كوفيد - 19 بخط اليد.

واتهمت الصفحة وسائل الإعلام والساسة والسلطات الصحية وخبير المناعة الأميركي البارز والمدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، بنشر النظرية القائلة بأن الفيروس نشأ بشكل طبيعي.

وزعمت الصفحة أيضا أن هناك الكثير من الأدلة على أن الفيروس نشأ في مختبر في مدينة ووهان الصينية.

يشار إلى أنه، وبعد أكثر من خمس سنوات على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر أم أنه نشأ داخل مختبر في الصين.

كما انتقدت الصفحة أيضا أهم القواعد التي تم اتباعها في فترة التصدي لجائحة كوفيد - مثل التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات الوجه وعمليات الإغلاق – بزعم أنها خاطئة.