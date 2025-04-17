وأظهرت مقاطع فيديو كرة نار تتطاير عبر سماء البلد اللاتيني، وتنتهي بانفجار ضوئي فوق مكسيكو سيتي، مما أثار دهشة الكثيرين.

وسرعان ما تحولت الواقعة إلى مادة ساخرة غزت منصات التواصل الاجتماعي، ولم تمض ساعات حتى ضج الإنترنت بصور معدلة لهذا الجسم، بعضها مزج بين شخصيات كرتونية ونكات سياسية.

لكن العلماء في أنحاء المكسيك سارعوا لتوضيح أن الجسم الذي شق السماء لم يكن نيزكا، بل كان جرما يعرف باسم "بوليد".

ووفقا لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، يعرّف البوليِد بأنه كرة نارية ساطعة بشكل استثنائي ترى في مناطق واسعة جدا.