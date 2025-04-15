وحسب دراسة نشرت بمجلة "فود ساينس تكنولوجيا"فإن سلق قشر الموز وتجفيفه وطحنه إلى دقيق، يمكن أن يستخدم كمكون في صناعة المخبوزات، ليضاهي بل ويتفوق أحيانا على الطحين التقليدي من حيث النكهة والفائدة.

ورغم أن الطهي باستخدام قشر الموز قد يبدو غريبا، إلا أن نتائجه واعدة، حيث أثبتت الدراسة أن الكعك المحضر باستخدام دقيق قشر الموز بنسبة 7.5 بالمئة لاقى استحسان المتذوقين، الذين لم يلاحظوا فرقا كبيرا في الطعم مقارنة بالكعك العادي.

واعتبر أن الكعك المدعم بالقشر كان أكثر غنى بالألياف، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة التي تساهم في مقاومة الأمراض المزمنة والسرطان.

ووجدت دراسة أجريت في 2016، أن استبدال ما يصل إلى 10 بالمئة من دقيق القمح بدقيق قشر الموز يمكن أن يعزز الخبز بمحتوى أعلى من البروتين، والكربوهيدرات، والدهون.

وإلى جانب قيمته الغذائية، أظهر دقيق قشر الموز خصائص تساهم في إطالة عمر المنتجات المخبوزة، إذ احتفظ الكعك بجودته لمدة تصل إلى 3 أشهر في درجة حرارة الغرفة.

وقد أظهرت دراسات مشابهة أن قشور فواكه أخرى مثل المانجو تحمل فوائد مشابهة، من تحسين النكهة إلى تعزيز القيمة الغذائية للمخبوزات.