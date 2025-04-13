وجاء في بيان نشرته وكالة ناسا في حسابها الرسمي على منصة إكس: "في هذا اليوم العالمي لرحلات الفضاء البشرية، نحتفل بأول رحلة للبشرية إلى الفضاء قام بها يوري غاغارين عام 1961، بالإضافة إلى إطلاق أول مكوك فضائي عام 1981".

وأضافت: "والآن، حان وقت العودة إلى القمر، ثم إلى المريخ مع برنامج 'ناسا أرتميس'.

وكان أمس الثاني عشر من أبريل صادف "اليوم العالمي للرحلة البشرية إلى الفضاء".

وفي روسيا يُحتفل بهذا اليوم بصفته "يوم الفضاء"، وذلك إحياء لذكرى الرحلة الفضائية الأولى في تاريخ البشرية، التي نفذها رائد الفضاء يوري غاغارين في 12 أبريل 1961، بواسطة مركبة الفضاء السوفياتية "فوستوك - 1"، والتي اعتبرت أول رحلة فضاء مأهولة في التاريخ البشري.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فقد انطلقت المركبة في 12 أبريل 1961 في الساعة 9:07 صباحا بتوقيت موسكو من مطار بايكونور الفضائي. وبعد إتمامها دورة واحدة حول الأرض، هبطت المركبة في الساعة 10:55:34، بعد نحو 108 دقائق على انطلاقها.

وفي الرحلة وخلال وجوده في مركبة الفضاء، قال غاغارين: "إنّي أرى الأرض عبر كوة المركبة.. يمكن تمييز الأرض بوضوح تام.. إني أرى أنهارا وتضاريس.. الرؤية واضحة للغاية.. كلّ شيء على ما يرام".

وبعد هبوطه، وبعد أن أصبح بطلا قوميا في الاتحاد السوفياتي، قال غاغارين "النظر إلى الأرض من بعيد يجعلك تدرك أنها صغيرة جدا للصراع وكبيرة بما يكفي للتعاون".