في نهاية نوفمبر، خضعت توانا لوني، وهي امرأة خمسينية متحدرة من ألاباما، لعملية زرع كلية خنزير معدلة وراثيا، وهي ممارسة طبية لا تزال تجريبية، لكنّها تبعث الأمل في معالجة النقص المزمن في الأعضاء.

وقالت لوني في بيان نشره مستشفى "ان واي يو لانغون" في نيويورك "للمرة الأولى منذ عام 2016، تمكنت من الاستمتاع مع أصدقائي وعائلتي في أي وقت من دون الحاجة إلى التخطيط بناء على علاجات غسيل الكلى".

وأكدت أنها "ممتنة جدا.. مع أن النتيجة ليست كما يتمنى الجميع"، بحسب فرانس برس.

كانت لوني قد تبرّعت بإحدى كليتيها لوالدتها عام 1999، وواصلت الخضوع لجلسات غسيل الكلى مدى ثماني سنوات بعدما أدت مضاعفات الحمل إلى إتلاف كليتها الثانية. وبعد الفشل في العثور على متبرع مناسب، سمح وضعها بتلقي كلية معدلة وراثيا بعد تدهور صحتها.

وعلى الرغم من النتائج الأولية المشجعة، عانت في أوائل أبريل من "تراجع في وظائف الكلية بسبب رفض جسمها الكبير لها"، وفق ما أوضح جراحها روبرت مونتغومري في بيان.

وأشار إلى أنّهم يحققون في "سبب هذا الرفض بعد فترة طويلة من الاستقرار"، لافتا إلى أنّ المريضة "قلّصت من استخدام علاج مثبط للمناعة من أجل علاج عدوى لا علاقة لها بكلية الخنزير".

ويهدف هذا العلاج إلى تثبيط نشاط الجهاز المناعي لمنعه من مهاجمة العضو المزروع والتسبب برفضه، لكنه يضعف قدرة الجسم على الاستجابة للتهديدات الخارجية.

قال مونتغومري إن قرار استئصال العضو اتخذته المريضة وأطباؤها للحفاظ على "احتمال مستقبلي بالخضوع لعملية زرع أخرى".



